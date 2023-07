TV Brettorf kann Vincent Neus Fehlen nicht kompensieren

Von: Sven Marquart

Gab seine Erstliga-Premiere: Brettorfs Nachwuchsmann Lewin Mathieu debütierte gegen Hagen. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Erhobenen Hauptes haben sich die Faustballer des Ahlhorner SV aus der 1. Bundesliga Nord verabschiedet. Zum Abschluss der Punktrunde gewann der ASV mit 5:1 beim Mitabsteiger SV Moslesfehn und beendete die Saison auf dem vorletzten Tabellenplatz. Derweil verpatzte Staffelsieger TV Brettorf seine Generalprobe für die deutsche Meisterschaft am 15. und 16. Juli gegen den TSV Hagen 1860 mit 3:5.

TV Brettorf – TSV Hagen 1860 3:5 (11:13, 7:11, 9:11, 12:14, 11:4, 11:9, 11:8, 9:11): „Das war ein richtig guter Test für die DM. Schade, dass es nicht mit einem Sieg geklappt hat. Hagen war ein Stück weit abgezockter. Deshalb geht das Ergebnis so auch in Ordnung“, sagte Co-Trainer Tim Lemke. Die Gastgeber mussten auf ihren beruflich verhinderten Angreifer Vincent Neu verzichten. „Vincent hat uns vor allem beim Rückschlag und in der Defensive bei den kurzen Bällen tüchtig gefehlt“, meinte Lemke. Anstelle des Linkshänders spielte Nachwuchsmann Elias Borchers, der eigentlich ein Abwehrspezialist ist, an der Seite von Hauke Rykena im Angriff. Die Hintermannschaft bildeten Tom Hartung, Hauke Spille und Marcel Osterloh. Hagens Nationalspieler Philip Hofmann nutzte Brettorfs Schwachstelle gnadenlos aus. „Er hat nur noch unsere rechte Seite anvisiert“, berichtete Lemke. Die Probleme vorne rechts konnten auch Osterloh und Lewin Mathieu nicht beheben. Mathieu kam ab dem vierten Satz zu seinem Erstliga-Debüt, weil sich Borchers an der Schulter verletzt hatte. „Mit Blick auf die U 18-EM am kommenden Wochenende hoffe ich, dass es bei Elias nicht zu schlimm ist“, sagte Lemke. Nach dem 0:4-Rückstand rissen sich die Brettorfer zusammen und spielten laut Lemke „drei sehr gute Sätze“. Knackpunkt im achten Durchgang war dann beim Stand von 8:8 ein erfolgreicher Block von Hofmann gegen Rykena. Bei der DM in Unterhaugstett trifft Brettorf im Halbfinale auf den Sieger des Qualifikationsspiels zwischen dem Süd-Zweiten TV 1880 Käfertal und dem Nord-Dritten Leichlinger TV. „Bis dahin müssen wir unsere Probleme beim ersten Ball in den Griff bekommen. Die Dinger streuen wir teilweise übers ganze Feld“, forderte Lemke.

SV Moslesfehn – Ahlhorner SV 1:5 (8:11, 12:14, 8:11, 9:11, 11:8, 9:11): „Das war zum Schluss nochmal ein positives Erlebnis“, freute sich Tim Albrecht. Doch insgesamt überwog bei Ahlhorns Spielertrainer nach der Saison mit sieben Niederlagen und nur drei Siegen die Enttäuschung: „Das war insgesamt zu wenig. Vom Potenzial hätten wir durchaus die Möglichkeit gehabt, die Liga zu halten – wir haben es aber zu selten gezeigt.“ In Moslesfehn ließen Jan Hermes, Ole Kaltenhauser, Anton Brod, Tim Albrecht und Erik Grotelüschen ihr Können aufblitzen. Auch die eingewechselten Niklas Hoffert und Luc Tran fügten sich nahtlos ein. Die Angreifer Hermes und Kaltenhauser machten ordentlich Druck und leisteten sich kaum Fehler. Vier Sätze lang hatten die Gäste Moslesfehns Schlagmann Julian Lübbers gut im Griff. Dann übernahm Florian Würdemann die Angabe. „Das hat er gut gemacht, aber wir haben uns schnell darauf eingestellt“, meinte Albrecht.