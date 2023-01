TV Brettorf kann Hagens Patzer nicht nutzen

Von: Sven Marquart

Nicht effektiv genug: Das Winkelspiel von Brettorfs Kapitän Malte Hollmann kam in der Leverkusener Fritz-Jacobi-Halle nicht so gut zur Geltung wie gewohnt. © Sven Marquart

Brettorf – Es war eine Steilvorlage: Nach dem 5:4-Erfolg des SV Armstorf über den Tabellenzweiten TSV Hagen 1860 hätten die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf einen großen Schritt in Richtung Nordmeisterschaft gehen können. Doch der bisherige Spitzenreiter nutzte den „Elfmeter“ nicht und verlor seinerseits mit 4:5 (12:10, 13:11, 7:11, 11:8, 7:11, 9:11, 10:12, 11:5, 7:11) beim Leichlinger TV. Da die Hagener außerdem mit 5:3 beim SV Moslesfehn gewannen, ist Brettorf die Tabellenführung erst einmal wieder los.

„Aber eigentlich hat sich an der Situation nicht viel verändert. Wir haben es weiter in eigener Hand. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Hausaufgaben machen“, sagte TVB-Coach Klaus Tabke. Seine Crew hat zwar zwei Pluspunkte weniger auf dem Konto als der Konkurrent aus Westfalen, dafür aber auch noch eine Partie mehr in der Hinterhand. Es bleibt auf dem Weg zur DM-Endrunde am 11. und 12. März in Gärtringen also spannend.

Gegen den Tabellenvierten aus Leichlingen entwickelte sich laut Tabke „das erwartet schwere Spiel“. Die Brettorfer Vincent Neu, Malte Hollmann, Tom Hartung, Hauke Spille und Marcel Osterloh bekamen anfangs überhaupt keinen Zugriff. Trotz ihres 3:10-Rückstandes schafften es die Gäste aber noch, den ersten Satz zu gewinnen. Auch den zweiten Durchgang holten sie sich in der Verlängerung. Zwar konnten die Blütenstädter auf 1:2 verkürzen, doch den vierten Abschnitt schnappten sich wieder die Brettorfer. „Da sah es richtig gut aus. Die Abwehr stand solide, und der Angriff kam immer besser durch“, berichtete Tabke.

Allerdings täuschte der Eindruck. Nacheinander gingen die Sätze fünf, sechs und sieben an die Hausherren. Die Leichlinger profitierten davon, dass die Leverkusener Fritz-Jacobi-Halle an beiden Seiten des Feldes reichlich Auslauf bietet. „Das war für uns im Angriff ein Nachteil. Dadurch war das Winkelspiel von Vincent und Malte nicht so effektiv“, erläuterte Tabke. Zudem vergab sein Team im siebten Durchgang einen 7:2-Vorsprung.

Noch war die Partie nicht vorbei. Brettorf erzwang den Entscheidungssatz. „Aber da haben wir dann zu viele dumme Fehler gemacht. Außerdem ist unsere Abwehr ein paarmal ins Leere gelaufen“, ärgerte sich Tabke: „Letztlich haben wir uns die Niederlage selbst zuzuschreiben, weil wir in den entscheidenden Momenten im Angriff nicht clever genug waren.“