TV Brettorf gewinnt 34. Auflage seines Hallenfaustballturniers

Von: Sönke Spille

Diesmal bleibt der „Pott“ in der Vitrine des Gastgebers: Laura Marofke (h. v. l.), Jule Weber, Laura Koletzek, Laura Cording (v. v. l.), Karen Kläner und Christin Hirsch gewannen das 34. Hallenfaustballturnier des TV Brettorf. © Sönke Spille

Brettorf – Das Brettorfer Hallenfaustballturnier der Frauen war fest in der Hand der Mannschaften aus dem Landkreis Oldenburg. Mit dem Sieger TV Brettorf, dem Zweitplatzierten SV Moslesfehn und dem Ahlhorner SV auf Rang drei schafften die heimischen Erstligisten den Sprung aufs Podest. Die Begegnungen in den Sporthallen in Brettorf und Neerstedt erwiesen sich dabei drei Wochen vor dem Saisonstart als echte Bewährungsprobe.

Im ersten Satz des Endspiels diktierte allen voran Brettorfs Angreiferin Laura Marofke das Geschehen, streute immer wieder kurz gespielte Bälle ein (11:5). Im zweiten Durchgang war es dann ihre Gegenüber Anna Carstens, die mit ihren scharf geschlagenen Bällen Moslesfehn zum Satzball führte (10:9). Doch den wehrte Brettorf ab. Stattdessen verwandelte Laura Marofke mit perfektem Leinenspiel den zweiten Matchball zum 12:10.

„Anders als in den vergangenen Jahren sind wir diesmal schon vor dem Saisonstart in guter Form“, zeigte sich TVB-Spielertrainerin Karen Kläner zufrieden mit der bisherigen Vorbereitung. Nach dem Turniersieg am Wochenende zuvor beim TSV Essel habe ihr Team erneut gezeigt, dass es sich auf einem guten Weg befinde: „Auch wenn uns mit Ida Hollmann künftig eine wichtige Stütze in der Abwehr fehlt, sind wir sehr gut aufgestellt und haben verschiedene Formationen. Das Zusammenspiel klappt schon richtig gut.“

Brettorf war bereits ohne Satzverlust durch die Vorrunde mit Erstligist TSV Essel, Lemwerder TV (2. Bundesliga) und SV Moslesfehn II (Niedersachsenliga) marschiert und präsentierte sich auch im Viertelfinale gegen Zweitligist MTV Diepenau hochkonzentriert (11:5, 11:5). Den ersten Satzverlust mussten die Schwarz-Weißen im Halbfinale gegen Erstliga-Aufsteiger MTV Wangersen hinnehmen (10:12). Doch ab dem zweiten Durchgang stellte Brettorf die Eigenfehler ab, fand die Lücken in der MTV-Defensive und zog so ins Endspiel ein (11:6, 11:4).

Der SV Moslesfehn war mit einer Niederlage gegen den MTV Wangersen in das Turnier gestartet, hatte mit Siegen gegen den TSV Wiemersdorf, TV Brettorf II sowie einem Unentschieden gegen den Wardenburger TV aber Platz zwei in der Gruppe C abgesichert. Im Viertelfinale behauptete sich die Mannschaft gegen den TSV Essel (11:4, 13:11) und behielt auch im Halbfinale in drei Sätzen gegen den Ahlhorner SV die Oberhand (11:8, 8:11, 11:3). Nicht verwunderlich also, dass sich SVM-Coach Till Oldenbostel zufrieden mit dem Abschneiden seiner Mannschaft zeigte. „Wir sind gerade erst mit der intensiven Hallenvorbereitung gestartet. Umso bemerkenswerter ist es, dass wir uns schon so gut präsentiert haben“, sagte er: „Natürlich gibt es noch einige Abstimmungsprobleme, gerade bei den kurz gespielten Bällen. Aber das werden wir in den nächsten Wochen sicherlich auch in den Griff bekommen.“

Platz drei in der Endabrechnung sicherte sich der Ahlhorner SV. Ohne Jordan Nadermann, die zeitgleich beim Lehrgang der weiblichen U 18-Nationalmannschaft weilte, hatte sich der ASV mit Siegen gegen Ligakonkurrent TK Hannover und TV Brettorf III sowie einem Remis gegen den MTV Diepenau Platz eins in der Vorrundengruppe B gesichert und mit dem 2:0 (11:7, 11:6)-Erfolg gegen den TV Brettorf II im Viertelfinale den Halbfinaleinzug perfekt gemacht. Nach der Niederlage gegen Moslesfehn schafften die Blau-Weißen, angeführt von der schnellen Nationalspielerin Michaela Grzywatz auf der Zuspielposition, gegen den MTV Wangersen den Sprung auf den dritten Platz (11:9).

Brettorfer Männer Dritter in Wangersen Zeitgleich zum Turnier der Frauen in Brettorf waren auch drei Männerteams aus dem Landkreis Oldenburg im Einsatz. Beim Turnier des MTV Wangersen sicherte sich der TV Brettorf den dritten Platz. Erstliga-Aufsteiger SV Moslesfehn musste sich im Viertelfinale dem Gastgeber mit 1:2 geschlagen geben. Der SV Moslesfehn II schied in der Vorrunde aus. Die Generalprobe wartet auf die Teams am Sonnabend, 22. Oktober, beim Vorbereitungsturnier des TV Brettorf. Ab 9.30 Uhr treffen in Brettorf der gastgebende TVB und der SV Moslesfehn in Gruppe A auf den Lemwerder TV und Ahlhorner SV II. In der Gruppe C (11 Uhr, Neerstedt) bekommt es der Ahlhorner SV mit den Zweitligisten TSV Lola und MTV Wangersen sowie dem TV Brettorf II (Niedersachsenliga) zu tun. Die Halbfinals sind ab 16.30 Uhr in der Brettorfer Sporthalle geplant.