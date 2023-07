TV Brettorf III spielt grundsolide

Von: Sven Marquart

Teilen

Ausgeglichene Bilanz: Der TV Brettorf II um Jasmin Schwarze kehrte mit einem Sieg und einer Niederlage vom Zweitliga-Spieltag aus Voerde zurück. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Der Klassenerhalt ist für die Zweitliga-Faustballerinnen des Ahlhorner SV II in weite Ferne gerückt – zumindest auf sportlichem Weg. Nach den Niederlagen gegen den TV Brettorf III (0:3) und den TK Hannover II (0:3) benötigt das Schlusslicht am letzten Spieltag schon zwei Siege, um dem Abstieg noch zu entgehen. Allerdings haben es die Gegner in sich: Die ASV-Reserve trifft auf den Tabellenvierten TV Brettorf II und den noch ungeschlagenen Spitzenreiter Hammer SC 08. Deshalb ruhen die größeren Hoffnungen von Bianca Nadermann auf einen Klassenerhalt am grünen Tisch. Denn nach den Abstiegen des TV Brettorf und TK Hannover aus der 1. Bundesliga Nord werden in der kommenden Feldsaison kaum drei Brettorfer und zwei Hannoveraner Mannschaften im Unterhaus auflaufen.

TV Voerde – TV Brettorf II 0:3 (6:11, 9:11, 7:11): Die Brettorferinnen mussten auf ihre Kapitänin und Hauptangreiferin Rieke Schwarze verzichten. Für sie half Hannah Meyer aus dem dritten TVB-Team aus. Hannah Meyer (Angaben) bildete mit Merle Meves (Rückschlag) das Offensivduo. „Allerdings sind wir beide keine gelernten Angreiferinnen“, gab Hannah Meyer zu bedenken. In der Abwehr agierten Leonie Steenken, Jasmin Schwarze und Rike Bode. Doch trotz der ungewohnten Aufstellung fuhren die Schwarz-Weißen gegen den Tabellenvorletzten einen ungefährdeten Sieg ein. Ihr simples Rezept: „Wir sind ruhig geblieben und haben es locker runtergespielt“, berichtete Hannah Meyer.

TV Brettorf II – Lemwerder TV 0:3 (9:11, 9:11, 6:11): Das sah gegen den Tabellendritten aus der Wesermarsch ganz anders aus. „Lemwerder war die klar bessere Mannschaft“, gab Hannah Meyer zu. Brettorfs Abwehr wirkte nun unsicher, das Zuspiel kam unpräzise. Dadurch hatten die Angreiferinnen große Mühe zu punkten. Auch die Einwechslung von Jette Weber für Leonie Steenken brachte keine Verbesserung. „Trotzdem haben wir vielleicht etwas zu schnell aufgegeben“, meinte Hannah Meyer.

Ahlhorner SV II – TV Brettorf III 0:3 (7:11, 11:13, 8:11): Das TVB-Quintett Carolin Feye, Lena Luthardt, Eileen Bruns, Hannah Meyer und Katharina Janssen knüpfte an seine zuletzt guten Leistungen an und ließ nichts anbrennen. „Wir haben es insgesamt souverän runtergespielt. Manchmal haben wir uns dem Gegner angepasst, dann aber immer wieder zu unserer Leistung gefunden“, sagte Carolin Feye.

TV Brettorf III – TK Hannover II 3:1 (11:13, 11:6, 11:8, 11:7): Gegen den Tabellensiebten aus der Landeshauptstadt begann Brettorfs Drittvertretung etwas träge und gab den ersten Satz in der Verlängerung ab. Anschließend steigerte sich der TVB und gewann in vier Durchgängen. „Insgesamt waren das zwei grundsolide Spiele von uns“, bilanzierte Hannah Meyer.

Ahlhorner SV II – TK Hannover II 0:3 (6:11, 8:11, 8:11): Auch gegen den TKH gelang den Gastgeberinnen diesmal kein Satzgewinn. In der Hinrunde hatte das junge ASV-Team sowohl gegen Hannover als auch Brettorf III nur knapp mit 2:3 verloren. Da war aber auch noch Lena Meidenstein dabei. Ahlhorns Schlagfrau fällt wegen eines gebrochenen Armes seit einigen Wochen aus. An den Offensivkräften Lea Delitzscher und Helan Hameed lag es jedoch nicht, dass der ASV diesmal leer ausging. Im Gegensatz dazu offenbarte die Abwehr mit Nasee Mahmood, Minh Anh Tran und Anastasia Will ein paar Schwächen. Trotzdem wollten Bianca Nadermann ihren Schützlingen keinen Vorwurf machen. „Die Mädels sind noch sehr jung – da fehlt einfach die Erfahrung“, erklärte die Übungsleiterin, wenngleich sie sich den Spieltag „ganz anders vorgestellt“ hatte. Immerhin bleiben den Ahlhornerinnen bis zum Saisonfinale nun fünf Wochen, um nochmal alle Kräfte zu bündeln. Bei gutem Heilungsverlauf sollte auch Lena Meidenstein am 6. August, 11 Uhr, in Brettorf wieder mitwirken können.