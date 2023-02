TV Brettorf III feiert den Klassenerhalt

Von: Sönke Spille, Sven Marquart

Ihre Einwechslung brachte den erhofften Impuls: Mit Melanie Steenken im Angriff gewann der TV Brettorf III den Entscheidungssatz gegen Hamm. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Erfolgreiches Saisonfinale für die Faustballerinnen des TV Brettorf II und TV Brettorf III in der 2. Bundesliga Nord: Während die Brettorfer Zweitvertretung die Spielzeit mit zwei Siegen als Vizemeister beendete, konnte das dritte Brettorfer Team doch noch den Klassenerhalt feiern. Auch der Ahlhorner SV II war mit Platz vier in der Endabrechnung mehr als zufrieden.

Ahlhorner SV II – Hammer SC 08 1:3 (6:11, 11:9, 4:11, 7:11): Die junge Ahlhorner Mannschaft musste in Hamm erstmals ohne die routinierte Angreiferin Imke Burfeind auskommen. Das machte sich deutlich bemerkbar. „Die Mädels wirkten ratlos und haben spät ins Spiel gefunden. Als sie dann drin waren, war das Spiel schon vorbei“, sagte Trainerin Bianca Nadermann.

TV Brettorf III – Ahlhorner SV II 2:3 (7:11, 11:3, 5:11, 13:11, 10:12): Die Brettorferinnen benötigten aus den letzten beiden Spielen einen Sieg, um dem drohenden Abstieg noch von der Schippe zu springen. Doch da spielte die ASV-Reserve nicht mit. Ahlhorn wirkte nun deutlich gefestigter. Vor allem Lena Meidenstein, die im Angriff die alleinige Verantwortung trug, und Abwehrspielerin Anastasia Will drehten nun richtig auf. „Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden und haben uns zu viele Fehler erlaubt“, berichtete TVB-Zuspielerin Jette Weber, die gemeinsam mit Carolin Feye, Hannah Meyer (Angriff), Maira Kühnel und Rika Meiners (Abwehr) die Brettorfer Mannschaft bildete. Nach dem 0:1-Satzrückstand kämpfte sich ihr Team aber immer besser ins Spiel. Im Entscheidungssatz hatte Brettorf sogar gute Siegchancen. „Leider ist es uns mit einigen Unsicherheiten und fehlender Konzentration nicht gelungen, das Spiel für uns zu entscheiden“, ärgerte sich Jette Weber. Große Freude herrschte hingegen beim ASV, der die Serie punktgleich mit dem Tabellendritten Lemwerder TV auf dem vierten Rang beendete. „Das ist ein richtig tolles Ergebnis“, strahlte Bianca Nadermann.

TV Brettorf III – Hammer SC 08 3:2 (11:5, 13:11, 5:11, 8:11, 11:7): Aber auch die TVB-Frauen hatten anschließend noch Grund zum Jubeln. Zunächst erkämpften sie sich eine 2:0-Satzführung. Ein Durchgang fehlte noch zum so wichtigen Sieg – doch ausgerechnet jetzt schlichen sich wieder Unstimmigkeiten und Eigenfehler in ihr Spiel ein. „Hamm hat uns dazu mit starken Angaben und Rückschlägen unter Druck gesetzt“, sagte Jette Weber. Die Westfälinnen glichen zum 2:2 aus. „Wir haben mit einem Wechsel noch einmal versucht, neue Impulse zu geben“, berichtete Jette Weber. Und der Plan ging auf. Melanie Steenken rückte für Hannah Meyer in den Angriff. Brettorf gewann den so wichtigen Entscheidungssatz – und konnte im Anschluss feuchtfröhlich den Klassenerhalt feiern. „Wir haben nicht unsere beste Leistung gezeigt, sind aber überglücklich, dass wir am Saisonende auf Platz sieben stehen“, strahlte Jette Weber.

TV Brettorf II – TK Hannover II 3:1 (8:11, 11:6, 11:4, 11:4): Der zweite Tabellenplatz war den Brettorfer Faustballerinnen schon vor den abschließenden beiden Begegnungen nicht mehr zu nehmen, trotzdem hatte sich das Team fest vorgenommen, sich erfolgreich aus der Saison zu verabschieden. Gegen das Schlusslicht vom TKH gelang das zunächst nicht. „Wir haben den ersten Satz komplett verschlafen“, erzählte TVB-Kapitänin Rieke Schwarze: „Hannovers Angreiferin hat unsere Unkonzentriertheit ausgenutzt und einige gute Bälle geschlagen.“ Doch spätestens ab dem zweiten Durchgang übernahm Brettorf das Kommando und gewann am Ende souverän mit 3:1.

TV Brettorf II – MTV Diepenau 3:1 (13:11, 9:11, 11:4, 11:6): Einen Satzverlust gab es auch im letzten Saisonspiel gegen Diepenau. Katharina Janssen ersetzte Eileen Bruns in der Abwehr, ansonsten blieb die Mannschaft um Lena Luthardt, Rieke Schwarze, Rike Bode und Neele Meves unverändert. Auch wenn ihnen einige Unkonzentriertheiten den Verlust des zweiten Satzes einbrockten, hieß der Sieger schließlich Brettorf. „Wir haben noch einmal gezeigt, dass wir uns den zweiten Tabellenplatz in dieser Saison verdient haben“, erklärte Rieke Schwarze.