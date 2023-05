TV Brettorf II holt sich ordentlich Rückenwind

Von: Sönke Spille, Sven Marquart

Rückkehrerin: Merle Meves spielt wieder für den TV Brettorf. © Tamino Büttner

Brettorf/Ahlhorn – Mit zwei Siegen sind die Zweitliga-Faustballerinnen des TV Brettorf II in die neue Feldsaison gestartet. Der TV Brettorf III und der Ahlhorner SV II fuhren zum Auftakt jeweils 2:2 Zähler ein.

Ahlhorner SV II – MTV Diepenau 0:3 (11:13, 8:11, 4:11): Die Ahlhornerinnen legten einen krassen Fehlstart hin. „Das war grottig! Die Anweisungen wurden nicht befolgt, und keiner hat Verantwortung übernommen“, ärgerte sich ASV-Trainerin Bianca Nadermann. Vor allem im zweiten und dritten Satz lief bei ihrer Crew gar nichts zusammen. Sämtliche Wechsel verpufften wirkungslos.

Ahlhorner SV II – TV Voerde 3:0 (11:3, 11:5, 11:4): Nach einer deutlichen Ansage steigerten sich die Gastgeberinnen in der zweiten Partie und versöhnten ihre Übungsleiterin zumindest halbwegs. „Das war aber immer noch nicht das, was wir spielen können“, meinte Bianca Nadermann.

TV Brettorf III – TuS Döhlen 3:1 (11:9, 11:7, 6:11, 11:8): Trotz einiger Änderungen in der Formation lieferten die Brettorferinnen Lena Luthardt, Hannah Meyer, Rika Meiners, Eileen Bruns und Katharina Janssen von Beginn an ihre Leistung ab. „Jeder hat sich sehr schnell auf seiner Position eingelebt“, berichtete Lena Luthardt, die sich im Angriff die Aufgaben mit Hannah Meyer teilte. Nachdem die Gästen aus Döhlen auf 1:2 in den Sätzen verkürzt hatten, fanden die TVB-Frauen im vierten Abschnitt dann wieder zu alter Stärke zurück. „Am Ende war es ein verdienter Sieg“, konstatierte Lena Luthardt.

TuS Döhlen – TV Brettorf II 1:3 (14:15, 9:11, 11:9, 6:11): Auch die Brettorfer Zweitvertretung startete mit einem Sieg gegen Döhlen in die neue Saison, machte es aber lange extrem spannend. „Wir haben noch nie in dieser Formation auf dem Feld gestanden und konnten nicht wirklich einschätzen, wie gut die Abstimmungen passen“, sagte Rieke Schwarze, die als Kapitänin einer jungen Mannschaft um Jette Weber, Lilli Schnier, Leonie Steenken und Rückkehrerin Merle Meves (Ahlhorner SV) auflief. „Döhlen hat gerade im Angriff zunächst gut dagegengehalten“, sagte Rieke Schwarze: „Zum Ende haben wir es defensiv aber immer stärker gemacht und kaum noch Bälle durchgelassen.“

TV Brettorf III – TV Brettorf II 0:3 (6:11, 11:13, 8:11): Das vereinsinterne Duell entschied die Zweite für sich. „In den entscheidenden Phasen konnten wir uns nicht richtig durchsetzen“, sagte Lena Luthardt. Besser machte es das zweite TVB-Team. „Gerade defensiv haben wir es hervorragend gespielt“, lobte Rieke Schwarze ihre Hintermannschaft. Im dritten Satz sah es dann nach einer klaren Angelegenheit für den TV Brettorf II aus, der beim Stand von 10:4 sechs Matchbälle hatte. „Wir konnten noch einige Bälle aufholen, aber letztlich hat es nicht gereicht“, sagte Lena Luthardt nach dem 8:11. „Wir nehmen aus diesem Spiel aber viel für die weitere Saison mit“, meinte sie. Beim TV Brettorf II war die Freude riesig. „Dass wir in dieser komplett neuen Formation gleich zwei Siege holen, ist wirklich hervorragend. Die vier Punkte geben Rückenwind für den weiteren Saisonverlauf“, strahlte Rieke Schwarze.