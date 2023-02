TV Brettorf holt sich Rückenwind

Von: Sven Marquart

Selbstvertrauen aufpoliert: Nach der Enttäuschung in der Vorwoche sind Lucas Prass (h. v. l.), Bastian Steenken, Micha Kufeld, Ahmad Khadrawi, Joey Bieniek, Trainer Tom Hartung, Ole Behm sowie Laurence Lüschen (v. v. l.), Lasse Lemke, Hagen Rauch und Trainer Tobias Kläner vom TV Brettorf bei der norddeutschen U 14-Meisterschaft wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. © TV Brettorf

Brettorf – Goldenes Wochenende für die Faustballabteilung des TV Brettorf: Bei den norddeutschen Meisterschaften in der Altersklasse U 14 konnten sowohl die Mädchen als auch die Jungen des Vereins den Titelgewinn und die damit verbundene DM-Qualifikation feiern.

Weibliche U 14

Der TV Brettorf hatte sich das Ticket für die DM am 18. und 19. März in Merseburg zum Ziel gesetzt. Insgeheim liebäugelten die Trainerinnen Esther Ahrens und Alicia Poppe jedoch mit dem Titel. „Die Hoffnung war da“, bestätigte Esther Ahrens. Doch zum Turnierauftakt in Kutenholz kassierte ihre Crew mit dem 9:11, 6:11 gegen Ausrichter TSV Essel erst einmal einen Dämpfer. „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden“, berichtete Esther Ahrens. Doch ihre Schützlinge fingen sich und gewannen die beiden anderen Vorrundenspiele gegen den MTSV Selsingen (11:6, 12:10) und ESV Schwerin (11:6, 11:3) sehr souverän. „Da haben wir als Team super zusammengespielt“, strahlte Esther Ahrens.

Daran knüpften Emma Ahrens, Leni und Nina Garms, Leni Hasselberg, Jenna Weber sowie Martje Wickmann auch im Halbfinale gegen den MTV Wangersen nahtlos an und leisteten sich beim 11:7, 11:7 kaum Eigenfehler.

Im Endspiel kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit dem TSV Essel. „Da hatten wir ja noch eine Rechnung offen, und die haben wir dann beglichen“, meinte Esther Ahrens. In der spannenden Partie hatten die Brettorferinnen mit 11:8, 9:11, 11:7 das bessere Ende für sich. „Wir haben verdient gewonnen. Nach unseren Siegen bei der Bezirksmeisterschaft, Landesmeisterschaft und norddeutschen Meisterschaft freuen sich jetzt alle auf die DM“, sagte Esther Ahrens.

Auch bei den nationalen Titelkämpfen in Sachsen-Anhalt will der TVB möglichst weit kommen. „Wir denken von Spiel zu Spiel. Aber ich weiß, was die Mädels können – ich traue ihnen alles zu“, erklärte Esther Ahrens.

Norddeutsche Meister: Trainerin Esther Ahrens (h. v. l.), Nina Garms, Leni Hasselberg, Jenna Weber, Trainerin Alicia Poppe sowie Martje Wickmann (v. v. l.), Emma Ahrens und Leni Garms vom TV Brettorf. © TV Brettorf

Männliche U 14

In identischer Aufstellung war der TV Brettorf eine Woche zuvor bei der norddeutschen U 16-Meisterschaft in Ahlerstedt nicht über den vorletzten Platz hinausgekommen. „Da waren wir völlig von der Rolle“, erinnerte sich Trainer Tobias Kläner. Somit gingen seine Mannen mit angeknackstem Selbstvertrauen in das U 14-Turnier vor heimischem Publikum. Erschwerend kam hinzu, dass Zuspieler Ole Behm krankheitsbedingt ausfiel. Für ihn übernahm Laurence Lüschen die Mittelposition. „Trotz der ungewohnten Aufstellung haben es die Jungs in den ersten beiden Spielen gut gemacht“, lobte Tobias Kläner. Durch die Erfolge gegen den TSV Bardowick (11:6, 11:8) und den MTV Diepenau (11:5, 11:3) zogen Joey Bieniek, Ahmad Khadrawi, Lucas Prass, Bastian Steenken, Micha Kufeld, Laurence Lüschen, Lasse Lemke und Hagen Rauch als Gruppensieger ins Halbfinale ein.

Dort bekam es das Team des Gastgebers erneut mit dem TSV Bardowick zu tun. „Wir haben anderthalb Sätze fantastischen Faustball gespielt“, schwärmte Tobias Kläner. Die Brettorfer wirkten sehr konzentriert und zielstrebig. „Aber auf einmal haben wir einen Fehler an den anderen gereiht – zum Glück haben wir am Ende die Kurve gekriegt“, atmete der TVB-Coach nach dem 11:3, 12:10 auf. Damit hatte der amtierende deutsche Feld- und Hallenmeister zugleich das Ticket für die DM am 18. und 19. März in Unterlüß in der Tasche.

Brettorfs Finalgegner war der TSV Essel. „Das ist eine wahnsinnig talentierte U 12-Mannschaft“, erläuterte Tobias Kläner. Allerdings war das junge Team aus dem Heidekreis seinen Mannen körperlich unterlegen. Diesen Vorteil nutzten die Brettorfer aus. Zudem servierte ihr Kapitän Joey Bieniek beim souveränen 11:5, 11:3 sehr überlegt und fast fehlerfrei. „Der Sieg gibt uns Rückenwind. Jetzt können wir selbstbewusst zur DM fahren“, sagte Tobias Kläner. Seine Mannschaft ist Titelverteidiger und gehört erneut zum Favoritenkreis. Als härteste Konkurrenten hat er den TSV Kleinvillars und Gastgeber MTV Oldendorf ausgemacht.

Die Jungen des Ahlhorner SV beendeten die norddeutsche Meisterschaft nach dem 11:7, 11:7 gegen den MTV Diepenau als Fünfter. Seine beiden Vorrundenpartien gegen den TuS Wakendorf (4:11, 9:11) und den TSV Essel (7:11, 6:11) hatte der ASV ebenso verloren wie das Qualifikationsspiel gegen den TSV Bardowick (6:11, 7:11).