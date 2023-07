TV Brettorf bringt Bronze mit

Von: Sven Marquart

Teilen

DM-Ziel erreicht: Trainer Klaus Tabke (v. l.), Vincent Neu, Tom Hartung, Malte Hollmann, Moritz Cording, Hauke Spille, Hauke Rykena und Elias Borchers vom TV Brettorf feiern den Gewinn der Bronzemedaille. © Uwe Spille

Unterhaugstett – Sie wollten eine Medaille, und sie haben eine Medaille bekommen: Die Faustballer des TV Brettorf haben von der deutschen Meisterschaft aus Unterhaugstett Bronze mitgebracht. Im Gepäck war jedoch auch die Gewissheit, dass durchaus mehr drin gewesen wäre.

Allerdings verpasste es die Crew von Trainer Klaus Tabke im Halbfinale gegen den TV 1880 Käfertal gleich mehrfach den Sack zuzumachen. „Wir waren die bessere Mannschaft, haben die Sätze aber nicht zu Ende gespielt“, sagte Tabke nach dem enttäuschenden 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 9:11). „Käfertal weiß immer noch nicht, warum sie gewonnen haben, denn das Spiel hätte genauso gut 3:0 für uns ausgehen können“, meinte der TVB-Coach.

Tabke hatte seine Schützlinge mit einer „vernünftigen Trainingseinheit“ am Vormittag auf das Turnier eingestimmt. Nach einem kleinen Snack sahen sich die Brettorfer gemeinsam das Qualifikationsspiel zwischen Käfertal und dem Leichlinger TV an (3:0), um sich auf ihren Halbfinalgegner vorzubereiten. Bis zu ihrem Einsatz ruhten sie sich dann im Hotel aus. Durch ein Gewitter ging die Temperatur bis zum Spielbeginn von 34 auf 26 Grad Celsius zurück. „Das war dann einigermaßen erträglich“, fand Tabke.

Geradezu begeistert war der 58-Jährige dagegen von den Platzverhältnissen auf dem Centre Court. „Die waren mehr als perfekt! Da versprang kein Ball. Auf so einem tollen Rasen durfte ich selbst nie spielen“, sagte Tabke. Es sei deutlich erkennbar gewesen, dass das Gras durch professionelle Greenkeeper gepflegt worden sei.

Auf dem so gepriesenen Geläuf legten die Brettorfer im Halbfinale auch direkt gut los und entschieden den ersten Satz gegen den TV Käfertal mit 11:9 für sich. Besonders Angreifer Vincent Neu glänzte mit einer guten Mischung aus Stopp- und Diagonalbällen. Im zweiten Durchgang marschierte Brettorf zunächst vorweg, musste dann aber den Satzausgleich hinnehmen (9:11). Auch im dritten (9:7) und vierten (8:2) Satz lag der Nordmeister jeweils aussichtsreich in Führung. „Aber wir bringen das Ding nicht nach Hause“, haderte Tabke nachdem der Traum vom Finaleinzug geplatzt war (8:11, 9:11).

Nach dieser Enttäuschung rafften sich die Schwarz-Weißen für das Spiel um Platz drei noch einmal auf und bezwangen den TSV Hagen 1860 mit 3:0 (11:5, 11:9, 11:7). „Das war eine souveräne Vorstellung in allen Mannschaftsteilen“, lobte Tabke. Im ersten Satz machten seine Mannen ab dem 5:5 sechs Punkte in Folge zum 11:5. Im zweiten Durchgang führten die Hagener, die beim 0:3 im Halbfinale gegen den TSV Pfungstadt chancenlos waren, mit 4:1, 8:5 und 9:8. Doch dann zeigte Nationalangreifer Philip Hofmann Nerven und schenkte dem TVB mit zwei Fehlern die 2:0-Satzführung. Der dritte Abschnitt war bis zum 7:7 völlig offen. Mit drei Punkten am Stück holte sich Brettorf drei Matchbälle. Gleich den ersten verwandelte Vincent Neu, der später zum Spieler des Spiels gekürt wurde. Augenblicke später bildete der Linkshänder das Fundament einer schwarz-weißen Jubeltraube. „Letztlich sind wir zufrieden. Großes Kompliment an die Jungs – das war besser als letztes Jahr“, erklärte Tabke. 2022 hat sich der TV Brettorf bei seiner Heim-DM mit dem undankbaren vierten Platz abfinden müssen.

Im Endspiel setzte sich Titelverteidiger TSV Pfungstadt mit 3:0 (14:12, 12:10, 11:9) gegen den TV 1880 Käfertal durch.

DM-Ergebnisse Männer Qualifikation: TSV Hagen 1860 (2. Nord) – TV Unterhaugstett (3. Süd/Ausrichter) 3:2 (5:11, 11:3, 15:14, 9:11, 11:7), TV 1880 Käfertal (2. Süd) – Leichlinger TV (3. Nord) 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) Halbfinale: TSV Pfungstadt (1. Süd/Titelverteidiger) – TSV Hagen 1860 3:0 (11:5, 11:7, 11:5), TV Brettorf (1. Nord) – TV 1880 Käfertal 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 9:11) Spiel um Platz drei: TV Brettorf – TSV Hagen 1860 3:0 (11:5, 11:9, 11:7) Finale: TSV Pfungstadt – TV 1880 Käfertal 3:0 (14:12, 12:10, 11:9)