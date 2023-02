Fairness-Cup: TSV Großenkneten weiter vorbildlich

Von: Sven Marquart

Teilen

Novum: Erstmals schlägt jetzt auch das Fehlverhalten der Teamoffiziellen negativ in den Bilanzen zu Buche. Trainer Marcel Bragula (3. v. r.) vom VfL Wildeshausen sah im Heimspiel gegen den SV Holthausen-Biene Gelb-Rot – und bescherte dem Landesligisten damit drei Strafpunkte. © Cord Krüger

Landkreis – Fair Play wird beim TSV Großenkneten großgeschrieben. In der Saison 2021/2022 gewann der Kreisliga-Meister und Kreispokalsieger nicht nur die Fairnesswertung seiner Spielklasse, sondern war mit nur 22 Gelben Karten in 28 Partien auch fairste Mannschaft im Fußballbezirk Weser-Ems. Im Landesvergleich belegte die Crew des Trainerduos Kai Pankow/Klaus Delbanco unter 969 Mannschaften von der Kreisliga bis zur 1. Bundesliga Rang vier.

Auch nach dem Aufstieg in die Bezirksliga präsentieren sich die Kneter weiter vorbildlich. Sie führen das staffelinterne Ranking an. In den bisherigen 18 Partien sammelten sie lediglich 18 Verwarnungen. In der Halbzeitwertung des Fairness-Cups, die der Niedersächsische Fußballverband (NFV) zu Wochenbeginn veröffentlicht hat, belegt der TSV mit dem Quotienten von 1 Rang 13. „Damit sind wir sehr zufrieden. Das zeigt, dass das in der vergangenen Saison keine einmalige Sache war“, freut sich TSV-Fußballabteilungsleiter Hannes Theile über das gute Abschneiden seines Clubs.

Die aktuell fairste von erneut 969 Mannschaften ist der Osnabrücker Kreisligist SC Melle II, der in 17 Partien insgesamt nur acht Gelbe Karten erhalten hat. Verwarnungen werden mit je einem, Gelb-Rot mit je drei und Rote Karten mit je fünf Strafpunkten geahndet. Zusätzlich schlagen Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairnessquotienten, und der liegt für die Meller bei 0,471. Auf Platz zwei folgt der TSV Lenne aus der Kreisliga Holzminden mit sieben Gelben Karten aus 14 Spielen (0,5). Dritter ist der SV Bokeloh aus der Kreisliga Emsland mit 13 Verwarnungen aus 18 Begegnungen (0,722).

Neben dem TSV Großenkneten schafften es aus dem Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst lediglich noch die drei Kreisligisten VfR Wardenburg (74./1,412), VfL Stenum II (77./1,412) und Harpstedter TB (98./1,471) unter die Top 100 des Klassements. Regionalligist SV Atlas Delmenhorst als höchstkickende Mannschaft des NFV-Kreises rangiert auf Platz 792 (2,905). Landesligist VfL Wildeshausen als klassenhöchster Vertreter aus dem Landkreis Oldenburg belegt Platz 533 (2,316).

Mit den Kreisligisten Bookholzberger TB (951./4,235) und KSV Hicretspor Delmenhorst (963./4,706) sowie dem Bezirksligisten SV Baris Delmenhorst (967./5,294) landeten gleich drei hiesige Teams unter den letzten 20. Schlusslicht ist der FC Can Mozaik. Der Club aus der Kreisliga 4 Hannover sammelte in 14 Spielen 38-mal Gelb, fünfmal Gelb-Rot und siebenmal glatt Rot, was den Negativhöchstwert von 6,286 bedeutet.

Im Vergleich der 32 niedersächsischen Fußballkreise liegt Holzminden (1,9643 Wertungspunkte) vor Schaumburg (1,9844) und Osnabrück (2,0512) an der Spitze. Die rote Laterne leuchtet – bereits zum siebten Mal (!) in den vergangenen zehn Jahren – erneut in Celle (2,7533). Oldenburg-Land/Delmenhorst „verteidigte“ mit 2,4041 Wertungspunkten Rang 24 – jene Platzierung hatte der Kreis auch am Ende der vergangenen Saison inne (2,3442).

Dass „seine“ Kicker wieder nur im unteren Drittel zu finden sind, macht Erich Meenken naturgemäß nicht sonderlich glücklich. Der Vorsitzende des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst sieht in puncto Fairness „weiter Steigerungs- und Handlungsbedarf“. Schon in der Vergangenheit hatten Meenken und seine Vorstandskollegen versucht, diesbezüglich auf die Vereine einzuwirken. Der Erfolg blieb überschaubar. „Aber wir werden auch weiterhin den Finger in die Wunde legen“, verspricht er.

VGH-Fairness-Cup 2022/2023 – Hinrunde 1. SC Melle 03 II (17 Spiele / 7 Gelbe Karten / 0 Gelb-Rot / 0 Rote Karten) 0,471

2. TSV Lenne (14 / 7 / 0 / 0) 0,5

3. SV Bokeloh (18 / 13 / 0 / 0) 0,722

13. TSV Großenkneten (18 / 18 / 0 / 0) 1

74. VfR Wardenburg (17 / 24 / 0 / 0) 1,412

77. VfL Stenum II (17 / 19 / 0 / 1) 1,412

98. Harpstedter TB (17 / 20 / 0 / 1) 1,471

106. TV Munderloh (16 / 21 / 1 / 0) 1,5

145. TV Dötlingen (17 / 24 / 1 / 0) 1,588

146. SV Achternmeer (17 / 22 / 0 / 1) 1,588

197. VfL Wildeshausen II (17 / 26 / 1 / 0) 1,706

314. Beckeln Fountains (18 / 34 / 0 / 0) 1,889

357. FC Hude II (18 / 36 / 0 / 0) 2

396. TV Jahn Delmenhorst (18 / 34 / 0 / 0) 2,056

463. FC Hude (17 / 37 / 0 / 0) 2,177

497. SF Wüsting (17 / 30 / 1 / 1) 2,235

499. SV Atlas Delmenhorst II (17 / 27 / 2 / 1) 2,235

533. VfL Wildeshausen (19 / 39 / 0 / 1) 2,316

540. VfL Stenum (18 / 39 / 1 / 0) 2,333

613. TuS Heidkrug (17 / 34 / 1 / 1) 2,471

734. SV Tur Abdin Delmenhorst (18 / 42 / 1 / 1) 2,778

738. Ahlhorner SV (18 / 35 / 0 / 3) 2,778

792. SV Atlas Delmenhorst (21 / 56 / 0 / 1) 2,905

806. TSV Ganderkesee (17 / 42 / 1 / 1) 2,941

820. FC Huntlosen (18 / 43 / 2 / 1) 3

951. Bookholzberger TB (17 / 39 / 6 / 3) 4,235

963. KSV Hicretspor Delmenhorst (17 / 55 / 5 / 2) 4,706

967. SV Baris Delmenhorst (17 / 61 / 3 / 4) 5,294

969. FC Can Mozaik (14 / 38 / 5 / 7) 6,286

Quelle: NFV (Strafen für Teamoffizielle wurden noch nicht berücksichtigt, Anm. d. Red.)