Trotz 2:9-Pleite: Rüdebusch rechnet fest mit Klassenerhalt

Wildeshausen - Einen schweren Rückschlag haben die Herren des VfL Wildeshausen im Abstiegskampf der Tischtennis-Bezirksoberliga erlitten. Gegen den Tabellenachten SC BW Papenburg bekamen die Huntestädter beim 2:9 trotz Heimvorteils ordentlich eins auf die Mütze und verpassten es so, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen.

Denn mit einem Erfolg gegen den direkten Konkurrenten wäre der Ligaverbleib wohl endgültig in trockenen Tüchern gewesen wäre. Doch davon war der Aufsteiger meilenweit entfernt. Zurecht sprach Wildeshausens Nummer drei, Michael Rüdebusch, nach der Klatsche von einem gebrauchten Tag: „Die Niederlage ist zwar insgesamt sicherlich etwas zu hoch ausgefallen, aber der Sieg von Papenburg ist schon verdient.“

Und der Ausgang der Partie hatte sich auch bereits ziemlich frühzeitig abgezeichnet, da der VfL alle drei Doppel in den Sand setzte. Zwei davon zwar erst im Entscheidungssatz, doch dafür konnten sich die Hausherren auch nichts kaufen. Zumal ihnen anschließend das Pech treu blieb. Erst scheiterte Spitzenspieler Guido Grützmacher hauchdünn an Elmar Kuper, dann Helmut Rang ähnlich knapp mit 9:11 im fünften Satz an Sebastian Memering.

Spätestens jetzt waren die Wildeshauser auf die Verliererstraße abgedriftet. Papenburg lag nahezu uneinholbar mit 5:0 in Front und baute kurz darauf den Vorsprung auf 7:0 aus. Ein fürchterliches Debakel drohte, doch zumindest reichte es für den VfL noch zu zwei Ehrenpünktchen. Kai Beecken zwang Marcel Nee knapp in die Knie, und Grützmacher profitierte im Spitzeneinzel von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten Memering.

Passender Abschluss der Partie: Wie im ersten Einzel bot Helmut Rang wiederum eine starke Leistung, zog jedoch gegen Kuper mit 8:11 im Entscheidungssatz den Kürzeren, so dass Wildeshausens Schicksal besiegelt war. Trotz der bitteren 2:9-Pleite rechnet Rüdebusch allerdings weiterhin fest mit dem Klassenerhalt: „Schließlich haben wir weiterhin alles in eigener Hand.“ - drö