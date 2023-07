TSV Ippener will sich aus dem Abstiegskampf heraushalten

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Rollentausch: Weil Keeper Len Lasse Bosse (r.) zum TV Jahn abgewandert und Jannik Sürstedt verletzt ist, wird Spielertrainer Mike Trojan (M.) in der neuen Saison beim TSV Ippener das Tor hüten. © Tamino Büttner

Groß Ippener – Die Kicker des TSV Ippener scheinen ihre sportliche Heimat definitiv gefunden zu haben: Im Mittelfeld der 1. Fußball-Kreisklasse fühlt sich das Team des Trainerduos Thorsten Sander/Mike Trojan offenbar pudelwohl und landete deshalb in der vergangenen Spielzeit auch folgerichtig genau zwischen „Gut und Böse“ auf dem achten Tabellenplatz.

Entsprechend positiv fiel das Fazit von Sander aus: „Vielleicht wäre im Idealfall sogar Rang sechs möglich gewesen, aber wir wollten einstellig bleiben, und das ist uns ja souverän geglückt.“

Ein ähnliches Ziel verfolgen die Ippeneraner auch in der nächsten Saison, verloren indes in Trainersohn Jason Sander sowie Stammkeeper Len Lasse Bosse zwei wichtige Stützen an Kreisligisten. Regisseur Sander zog es zum Aufsteiger Delmenhorster TB und „Schnapper“ Bosse zum TV Jahn.

„Beide werden uns fehlen“, seufzt Coach Sander: „Jason hat auf der Zehn wichtige Impulse gegeben, und Len war die Zuverlässigkeit in Person.“

Besonders bitter für den TSV: Da in Jannik Sürstedt aufgrund einer Knieverletzung auch der zweite Schlussmann die gesamte Hinrunde ausfallen wird, schien der Dorfclub zunächst ohne Torhüter dazustehen. Aber Glück im Unglück: Spielertrainer Mike Trojan rückt von der Position des Abwehrchefs noch ein Stück weiter nach hinten und feiert sein Comeback zwischen Ippeners Pfosten.

Zwar liegt sein letzter Einsatz als Keeper schon einige Jahre zurück, doch Sander vertraut seinem Partner blind: „Mike fuchst sich in die Rolle rein – da mache ich mir gar keine Sorgen.“

Die Baustelle im Tor sollte also mit Trojan geschlossen werden können, und für den Offensivbereich zogen die Ippeneraner Kevin Meyer aus der eigenen Zweiten hoch. Meyer soll laut Sander für „mehr Konkurrenzkampf“ sorgen. Genau wie Stürmer Jacob Köhler, der nach einem Kreuzbandriss wieder zur Verfügung steht.

„Platzhirsch“ im Angriff dürfte allerdings Matthias Ideker bleiben. Zwar litt der Goalgetter zuletzt etwas an Ladehemmung, aber Sander ist von seinen Qualitäten weiterhin voll und ganz überzeugt: „Matthias hatte in der vergangenen Serie einige Verletzungen und kam deshalb kaum in Tritt. Aber er weiß einfach, wo das Tor steht. So einen Riecher verlernt man nicht. Ich baue auf ihn.“

Auf das Mittelfeldduo Jannes Pleus/Yannis Eger sicherlich ebenfalls. Beide fungieren zusammen als Schaltzentrale und gelten als komplett gesetzt, wie Sander bestätigt: „Das sind richtig feine Kicker, nur eben keine Lautsprecher. Typen wie früher Stefan Effenberg, die ihre Mitspieler auch verbal anführen, fehlen uns leider. Deshalb müssen wir mehr über den Teamgeist und ein prima Klima innerhalb der Truppe kommen. Dann sollten wir erneut einen einstelligen Tabellenplatz erreichen können.“

Mit dem Abstiegskampf dürfte der TSV laut Sander zumindest nichts zu tun bekommen: „Natürlich muss man immer mit einem Auge nach unten schauen. Aber eigentlich sehe ich uns dafür zu stark. Wenigstens Stenum III, Stenum IV, Harpstedt II und Atlas III müssten wir hinter uns lassen können. Wir gehören einfach in die 1. Kreisklasse.“

Stimmt. Genauer gesagt ins tabellarische Mittelfeld. Eine Platzierung zwischen Rang sechs bis neun erscheint erneut machbar.

TSV Ippener Neuzugänge: Nils Arkenau (VfL Stenum), Raphael Tiews (eigene zweite Mannschaft) Abgänge: Jason Sander (Delmenhorster TB), Len Lasse Bosse (TV Jahn) Kader: Tor: Jannik Sürstedt - Abwehr: Fynn Timmermann, Daniel Timmermann, Thomas Lehmkuhl, Arne Meyer, Johann Neuhaus, Linus Jasper, Hendrik Wessel, Lennart Wübbeler, Mike Trojan - Mittelfeld: Niklas Lustig, Yannis Eger, Jannes Pleus, Dennis Bullmann, Panagiotis Giakes, Matthis Riefert, Raphael Tiews - Angriff: Patrick Meyer-Ebrecht, Matthias Ideker, Kevin Meyer, Nils Arkenau, Jacob Köhler Trainer: Thorsten Sander/Mike Trojan (seit Juni 2022) Co-Trainer: Torsten Pleus Saisonziel: Platz im oberen Tabellendrittel Favoriten: SV GW Kleinenkneten, TV Falkenburg