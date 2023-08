Triumph für Trainerfuchs Franke

Teilen

Goldjungs: Die U 17-Mannschaft der „Nordlichter“ holte in Hannover den DM-Titel. © Nordlichter

Dötlingen – Zwei große Erfolge haben die Beachhandballer der „Nordlichter“ gefeiert: Die U 19 wurde bei der deutschen Meisterschaft in Hannover Vizemeister, die U 17 holte sogar den DM-Titel.

Trainer beider Teams ist der Dötlinger Jörn Franke. Der 65-jährige A-Lizenzinhaber hatte bereits Matthew Wollin aus Dötlingen für den Leistungssport entdeckt und ihn kontinuierlich für den Hallen- und Beachhandball aufgebaut. Wollin ist inzwischen Beachhandball-Nationalspieler im Team von Männer-Bundestrainer Marten Franke, dem Sohn von Jörn Franke.

Während die Männer der „Nordlichter“ um die drei Harpstedter Maurice Dräger, Hendrik Sander und Nick Horstmann bei der diesjährigen DM nicht über Platz sechs hinausgekommen waren, räumte der Nachwuchs kräftig ab. Aus Spielern des HC Bremen, ATSV Habenhausen und der TS Hoykenkamp hatte Franke ein Team zusammengestellt und in den beiden letzten Sommern intensiv geformt. Dabei profitierte er von der guten Infrastruktur: „Sowohl in Dötlingen als auch in Neerstedt und in Hoykenkamp verfügen wir über gute Beachhandballplätze, auf denen wir sehr viel individuell trainiert haben“, berichtete er.

In Hannover musste Franke auf die Unterstützung seines Sohnes verzichten, der in seiner Funktion als Bundestrainer keine Mannschaft coachen durfte. „Es ist schon eine ganz schöne mentale und physische Belastung, zwei Teams mit insgesamt zwölf Spielen innerhalb von 48 Stunden zu coachen“, bilanzierte Jörn Franke: „Aber es hat sich wirklich sehr gelohnt und war ja auch von Erfolg gekrönt.“

Erfolgstrainer: Der Dötlinger Jörn Franke feierte seinen zweiten DM-Titel als Coach. © Franke

Bei der DM, die auf der Anlage des TuS Vinnhorst ausgetragen wurde, gewann die U 19 der „Nordlichter“ ihr Auftaktspiel gegen das Team von „Eh drin“ aus Ismaning souverän mit 2:0. Gegen den hohen Favoriten „Beach and da Gang“ (TSG Münster) hielten die „Nordlichter“ auch ohne die drei Leistungsträger Florian Petersen, Luca Schreiber und Caio Pogorzalski sehr gut mit und verloren letztlich nur knapp.

Beide Teams gewannen ihre weiteren Spiele und standen sich im Finale erneut gegenüber. „Hier wurde Beachhandball vom Feinsten geboten“, lobten Marten Franke und Jugend-Bundestrainer Konrad Bansa. Lian Timmermann und Nicklas Oetjen von der TS Hoykenkamp überzeugten in der Abwehr und auf der Spezialistenposition. Aus der homogenen Mannschaft hob Trainer Jörn Franke zwei Spieler besonders hervor: „Luc Schreiber und Caio Pogorzalski haben im Angriff fantastisch miteinander harmoniert.“

Für ihr attraktives Spiel erhielten die „Nordlichter“ viel Anerkennung, schafften es in den letzten sechs Sekunden jedoch nicht, ein Zwei-Punkte-Tor zu erzielen und damit das Match für sich zu entscheiden. So gewannen „Beach and da Gang“ den zweiten Satz und triumphierten letztlich auch mit 9:6 im Shootout.

Die U 17 der „Nordlichter“ hatte ab dem Viertelfinale auch in engen Momenten stets eine taktische Lösung parat. Die überragenden Per Haschenhermes und Leander Meineke drückten dem Spiel ihrer Mannschaft in Abwehr und Angriff ihren Stempel auf. Linienspieler Meineke glänzte mit spektakulären Blocks und erzielte tolle Kempa-Tore. Bedient wurde er dabei zumeist von Haschenhermes, der auf der für ihn ungewohnten Spielmacherposition Unglaubliches leistete und selbst etliche Treffer beisteuerte. Meineke erhielt als wertvollster Spieler des Turniers die MVP-Auszeichnung.

Im Halbfinale behauptete sich die Franke-Crew gegen die „Beach Bazis“ aus Oberschleißheim mit 2:0. Ebenso souverän setzten sich die „Nordlichter“ im Endspiel mit 2:0 (25:24, 20:16) gegen die „Beach Chillers“ vom Hannoverschen SC durch.

Nach dem Gewinn der deutschen U 17-Meisterschaft mit dem Neerstedter Jan Niklas Bruning und dem Wildeshauser Kari Klebinger im Jahr 2018 feierte Trainerfuchs Franke nun bereits seinen zweiten DM-Titel als Coach.