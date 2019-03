Faustballabteilung des Ahlhorner SV feiert DM-Titel 87 und 88 der Vereinsgeschichte

Triple macht Nadermann „megastolz“

+ © Ahlhorner SV Ahlhorner Goldmädchen und Goldjungen: Nicole Schweers (linkes Bild, v.l.), Lena Meidenstein, Lea Delitzscher, Jordan Nadermann, Trainerin Bianca Nadermann, Sophia Macht, Nancy Mahmoud, Anastasia Will, Annika Schmidtchen und Betreuer Olaf Schmidtchen sowie Philip Kuwert-Behrenz (rechtes Bild, v.l.), Anton Brod, Lukas Paschen, Jan Bjarne Butt, Ole Wilke, Sa Le Nguyen, Timon Poppenga, Hiep Tran, Luc Tran und Ole Kaltenhauser feiern die DM-Titel 87 und 88 in der ASV-Vereinsgeschichte. © Ahlhorner SV

Ahlhorn/Brettorf – Die Faustballabteilung des Ahlhorner SV ist im Goldrausch. Angefeuert von 500 begeisterten Zuschauern triumphierten die U 14-Jungen bei der deutschen Meisterschaft in eigener Halle. Wenig später taten es ihnen die U 14-Mädchen in Biberach gleich. Es sind die DM-Titel 87 und 88 in der ASV-Vereinsgeschichte.