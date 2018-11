13 Treffer von Niklas Löding ein Muster ohne Wert

Immer wieder nutzte Niklas Löding (am Ball) die sich ihm bietenden Chancen. Doch auch mit seinen 13 Treffern konnte Neerstedts Halblinker die Niederlage in Ganderkesee nicht verhindern. - Foto: Richter

Harpstedt/Neerstedt - Der Harpstedter TB mischt in der Handball-Regionsoberliga der Männer nach dem 33:31 über den TuS Augustfehn weiter munter oben mit. Dagegen musste der TV Neerstedt II durch das 29:32 beim TSV Ganderkesee einen Rückschlag hinnehmen.

Harpstedter TB – TuS Augustfehn 33:31 (17:18): „Das war ein hartes Stück Arbeit“, meinte HTB-Trainerin Désirée Görzel. Augustfehn entpuppte sich als der erwartet unangenehme Gegner. So lief der HTB in der ersten Halbzeit meist einem Rückstand hinterher. „Unsere Deckung stand ungewohnt schlecht. Wir haben uns viel zu wenig bewegt und kaum gegenseitig unterstützt, so dass der Gegner immer wieder durch einfaches Einlaufen, im Eins-gegen-eins oder aus dem Rückraum ohne Gegenwehr zum Torerfolg kam“, berichtete Désirée Görzel. Im Angriff erspielte sich ihr Team zwar kontinuierlich gute Einwurfmöglichkeiten, schloss aber oft zu hektisch ab. In der zweiten Halbzeit forcierten Philipp Gröper und Paul Bovensmann die Abwehrarbeit und feuerten ihre Mitspieler immer wieder an. Dadurch konnten sich die Hausherren einen 30:27-Vorsprung erarbeiten (52.). Im Angriff glänzte Bernhard Dasenbrock als 15-facher Torschütze. Außerdem setzte er seine Nebenleute gut in Szene. Sören Meyer, der zurzeit nicht trainieren kann, erledigte auf der für ihn ungewohnten Linksaußenposition und als Sonderbewacher des gefährlichen Linkshänders Nils Brandau (4) einen tollen Job.

Harpstedter TB: Bitter, Töllner - N. Kern (3), Gröper (4), Remme, Kunsch (1), T. Kern (1), Witscher (2), Dasenbrock (15/5), Bovensmann (3), S. Meyer (3), Gralla, Thurow (1).

TSV Ganderkesee – TV Neerstedt II 32:29 (16:15): „Wir konnten in keinster Weise an das 27:22 gegen den Elsflether TB II anknüpfen – dabei hatten wir gar nicht so viele Veränderungen im Kader“, sagte Neerstedts Betreuer Thomas Lindenthal. Die Gäste begannen gut, versemmelten nach dem 5:3 (12.) durch Jan Luca Adams aber drei gute Chancen, um ihren Vorsprung auszubauen. „Außerdem funktionierte die Übergabe des Kreisläufers in der Abwehr überhaupt nicht“, monierte Lindenthal. Trotzdem konnten die Grün-Weißen die Partie bis zum 18:20 (36.) offen halten. Dann aber brachen alle Dämme. „Plötzlich klappte nichts mehr“, sagte Lindenthal. Beim 21:27 (47.) steuerte die Crew von Trainer Ninos Chabo geradewegs auf ein Debakel zu. Doch die Neerstedter rissen sich zusammen und konnten das Ergebnis zumindest noch etwas freundlicher gestalten. Letztlich waren selbst die 13 Treffer ihres Halblinken Niklas Löding ein Muster ohne Wert. „Mit der Leistung aus der zweiten Halbzeit hatten wir es aber auch nicht verdient zu gewinnen“, meinte Lindenthal. - mar

TV Neerstedt II: Dohle, Voß - Ch. Steenken, Schröder (4), M. Steenken (1), Bruns (1), Deeken (4), Löding (13/3), Adams (1), Logemann (4), Vosteen, Jacobs (1/1).