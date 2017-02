Tramitzke trifft, Seidel macht Bragula Spaß

Wildeshausen - Nach dem Gewinn der Hallenmeisterschaft hat der VfL Wildeshausen sein Selbstvertrauen mit einem weiteren Erfolgserlebnis aufpoliert: Sein erstes Testspiel gewann der Fußball-Landesligist bei GVO Oldenburg mit 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer erzielte René Tramitzke. Der Sturmtank köpfte kurz vor Schluss einen Eckball von Jan Lehmkuhl in die Maschen (89.).

„Es war klar, dass wir in der ersten Halbzeit erstmal reinfinden mussten. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir eine Leistung gezeigt, die mich positiv überrascht hat“, bilanzierte VfL-Coach Marcel Bragula. Denn während seine Crew noch am Anfang ihrer Vorbereitung steht, kämpfen die Mannen seines ehemaligen Trainerpartners Marco Elia bereits am kommenden Sonnabend wieder um Bezirksliga-Punkte. „GVO ist uns also schon um einiges voraus“, erläuterte Bragula. „Außerdem hat Marco da eine gute Truppe beisammen.“

Die Krandel-Kicker begannen mit einer 4:3:3-Formation und standen zunächst tief, um die Räume eng zu machen und Sicherheit zu gewinnen. Zur Startelf gehörten auch die beiden Winterneuzugänge Thorben Schütte (TV Munderloh) und Andreas Lorer (TSV Ippener). Schütte spielte erstmals nach langer Zeit wieder in der Innenverteidigung. „Dafür hat er das gut gemacht“, lobte Bragula den 24-Jährigen. Allerdings offenbarten Schütte und seine Nebenleute in der Viererkette auf dem Kunstrasen an der Gerhard-Stalling-Straße auch noch einige Abstimmungsprobleme. Lorer kam aufgrund der taktischen Ausrichtung zunächst kaum zur Geltung. „Aber was mir gut gefällt: Er sucht sofort den Abschluss“, meinte Bragula.

„Wir haben das Tempo erhöht und GVO dadurch zu Fehlern gezwungen“

Nachdem VfL-Keeper Sebastian Pundsack einen 18-Meter-Schuss von Patrick Warns zur Ecke lenken konnte (20.), vergab Sebastian Bröcker die Riesenmöglichkeit zur Führung, als er freistehend aus fünf Metern über das GVO-Tor schoss (38.). Im zweiten Abschnitt störten die Gäste dann wesentlich früher und erarbeiteten sich massig Chancen. „Wir haben das Tempo erhöht und GVO dadurch zu Fehlern gezwungen“, erklärte Bragula. Zwei Treffer von Maximilian Seidel und Kevin Kari fanden wegen Abseits keine Anerkennung, ehe der eingewechselte Tramitzke zur Stelle war.

Besonders erfreut war Bragula anschließend über die Leistung von Flügelflitzer Seidel: „Ich habe Maxi in den vergangenen drei Jahren oft sehr hart kritisiert, weil ich meine, dass er sein Potenzial nicht ausschöpft. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass er begriffen hat, worauf es ankommt. Er macht mir in der Vorbereitung bisher viel Spaß!“

mar

VfL Wildeshausen: Pundsack (46. Riedel) - Flege (30. K. Kari, 75. A. Kari), Bröcker (46. Wallner), Görke, J. Lehmkuhl, Apostel (46. Seidel), Schütte, Dittmar, Schneider, Lorer (56. Tramitzke), Schmidt.