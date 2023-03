VfL Wildeshausen fehlt beim 0:1 in Bad Rothenfelde die Durchschlagskraft

Von: Sven Marquart

XXL-Chance: Christopher Kant hätte den VfL in Führung bringen können. © Marquart

Wildeshausen – Fußball-Landesligist VfL Wildeshausen hat sich an der kompakten Defensive des SV Bad Rothenfelde die Zähne ausgebissen. „Offensiv haben uns die Waffen gefehlt“, sagte Marcel Bragula nach dem 0:1 (0:1). Die Niederlage stufte der VfL-Coach als „absolut unnötig“ ein. „Insbesondere in der zweiten Halbzeit haben wir ein vernünftiges Auswärtsspiel gemacht.“ Schmerzhaft war die Pleite obendrein: Denn anstatt den Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf drei Punkte zu verkürzen, wuchs die Lücke auf nun schon acht Zähler an.

„Ich lege mich fest: Mit einem René Tramitzke in der Box wären wir als Sieger vom Platz gegangen“, erklärte Bragula. Doch sein Sturmtank konnte wegen eines Lehrgangs nicht mitmischen. So gab Flügelflitzer Michael Eberle im anfänglichen 4-2-3-1 die einzige Spitze. Obwohl Christopher Kant die XXL-Chance zum Führungstreffer besaß, die SVR-Keeper Tom Planitz mit einem starken Reflex vereitelte (13.), wurde bald deutlich, dass den Gästen die nötige Durchschlagskraft im Angriff abging.

Die Rothenfelder brannten beileibe auch kein Offensivfeuerwerk ab. Aber sie brachten den Ball immerhin einmal im Tor unter. Die Wildeshauser hatten einen Eckstoß zunächst geklärt. Doch der Ball kam zurück in den Fünfmeterraum. Weil VfL-Keeper Niklas Göretzlehner auf der Linie klebte, konnte Maximilian Werner die Kugel zum 1:0 über die Linie stochern (19.). „Ein Gurkentor!“, ärgerte sich Bragula. Auch wenn seinen Schlussmann eine Mitschuld traf, habe Göretzlehner „insgesamt eine gute Torwartleistung“ gezeigt. In der zweiten Halbzeit verhinderte er mehrfach einen höheren Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Wildeshauser mit einem 4-3-3 den Rothenfelder Riegel zu knacken. „Das hat gegriffen. Das Spiel lief zu 80 Prozent in eine Richtung“, freute sich Bragula. Allerdings sprangen nur wenige klare Chancen dabei heraus. Außerdem wurde vor dem Kasten deutlich, dass Eberle, Robin Ramke, Marco Nakelski und Christoph Stolle keine Torjäger sind.

Darüber hinaus beklagte Bragula auch „eine klare Fehlentscheidung“ von Schiedsrichter Nils Musekamp, der „ansonsten gut gepfiffen“ hatte: Nach einer Kombination über Ramke und Mattes Hehr zog Rechtsverteidiger Alexander Dreher in den Strafraum und wurde gelegt. „Man hat den Kontakt deutlich gehört. Für mich war das ein klarer Elfmeter, aber leider blieb die Pfeife stumm“, haderte Bragula mit der „Schlüsselszene“ aus der 78. Minute.

So stand unterm Strich die 13. Saisonniederlage des VfL Wildeshausen, der wieder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist. „Trotzdem dürfen wir nicht in ein Stimmungsloch fallen“, mahnte Bragula.

Stenogramm SV Bad Rothenfelde – VfL Wildeshausen 1:0 (1:0) SV Bad Rothenfelde: Planitz - Monteiro Mendes (74. Stumpe), Ikeakhe (82. Engler), Werner (90.+3 Ceesay), Kötter, Wernemann, Schöne, Schiavano (65. Niehaus), Klein (87. Strieder), Dusinovic, Pletnev VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe (46. Krumland), Nakelski (88. Richter), Ramke, Hehr, Müller-Rautenberg, Hesselmann, Kant, Eberle, Stolle, Dreher Tore: 1:0 (19.) Maximilian Werner Schiedsrichter: Nils Musekamp (SV Adler Messingen)