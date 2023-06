TV Brettorf benötigt dringend Punkte im Abstiegskampf, Ahlhorner SV will Konkurrenz auf Distanz halten

Von: Sven Marquart

Reine Kopfsache? Bei den Faustballerinnen des TV Brettorf um Christin Hirsch läuft es momentan überhaupt nicht rund. © Sven Marquart

Brettorf/Ahlhorn – Jetzt gilt es für die Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf! In den Kellerduellen mit dem Wardenburger TV und Schlusslicht TK Hannover am Samstag ab 15 Uhr müssen für den Tabellenvorletzten unbedingt Punkte her, wenn es noch was werden soll mit dem Klassenerhalt. Zeitgleich will der Ahlhorner SV im Kampf um die DM-Qualifikation seine beiden Verfolger VfL Kellinghusen und Ohligser TV auf Distanz halten. Am Sonntag ab 11 Uhr sind der TV Brettorf und der Ahlhorner SV dann schon wieder gefordert, und zwar beim „Derby-Dreier“ beim SV Moslesfehn.

TV Brettorf

Klaus Tabke ist im Moment weniger als Trainer, dafür umso mehr als Psychologe gefordert. „Spielerisch stimmt es bei uns. Da müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken. Aber in den entscheidenden Momenten sind wir im Kopf nicht frei genug“, sagt der TVB-Coach. Er hat mit seiner Crew viele Gespräche geführt und hofft nun, „dass es endlich klick macht“. Denn viele Gelegenheiten, um die nötigen Zähler einzufahren, bleiben den Brettorferinnen nicht mehr. „Wenn wir an diesem Wochenende keine Punkte holen, hat es sich mit dem Klassenerhalt wohl erledigt“, ahnt Tabke. Sowohl gegen Wardenburg als auch Hannover gelte es, die sich bietenden Chancen zu nutzen. „Am Sonntag liegt unser Hauptaugenmerk dann ganz klar auf Moslesfehn“, sagt Tabke. Beim 2:3 im Hinspiel ließ sein Team sogar einen Matchball aus. Während Tabke am Samstag personell aus dem Vollen schöpfen kann, muss er am Sonntag auf die privat verhinderte Angreiferin Melanie Steenken verzichten.

Ahlhorner SV

Hinter dem Tabellenzweiten aus Ahlhorn (16:4 Punkte) machen sich auch noch die Verfolger aus Ohligs (14:6) und Kellinghusen (10:10) berechtigte DM-Hoffnungen. „Kellinghusen und Ohligs sind immer für eine Überraschung gut und haben uns schon so manches Mal geärgert“, sagt ASV-Kapitänin Sarah Albrecht. Deshalb sind die Gastgeberinnen gewarnt. „Wir müssen in der Abwehr stabil sein und gut aufbauen, damit es unsere jungen Angreiferinnen möglichst einfach haben“, meint Sarah Albrecht. Da beim Ahlhorner SV alle sieben Akteurinnen an Bord sind, dürfte die Kondition auch tags darauf in Moslesfehn kein Problem sein. „Wir können durchtauschen und so die Belastung steuern“, erläutert Sarah Albrecht.