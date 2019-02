Trainer Tabke lädt alle Schuld auf sich

Brettorf/Ahlhorn - Alles war angerichtet für einen großartigen Sonntag des TV Brettorf: Tags zuvor hatten die Bundesliga-Faustballer von Trainer Klaus Tabke ihr Duell beim TK Hannover mit 5:3 gewonnen und waren am bisherigen Tabellenzweiten VfL Kellinghusen vorbeigezogen, weil der eine 0:5-Heimklatsche gegen den VfK 01 Berlin kassiert hatte. Gestern empfing der TVB die Kellinghusener - und unterlag nach packenden zweieinhalb Stunden mit 4:5. „Aber das war Werbung für unseren Sport“, fasste Tabke die neun Sätze zusammen. Raus aus dem Rennen ums Ticket für deutschen Meisterschaften ist sein Team damit noch nicht, sondern steht weiter auf Platz drei. Spitzenreiter Ahlhorner SV fuhr beim 5:3 in Moslesfehn seinen zwölften Sieg im zwölften Liga-Duell ein, besiegelte damit aber gleichzeitig den Abstieg der Gastgeber.

TK Hannover - TV Brettorf 3:5 (3:11, 9:11, 7:11, 9:11, 11:5, 11:4, 11:5, 6:11): Anscheinend wollten sich die Brettorfer nicht so schnell aus Bothfeld verabschieden. Da führten sie bereits nach Sätzen mit 4:0, als die Gastgeber plötzlich zurück ins Spiel fanden. „Uns fehlte zunehmend die Lockerheit“, bilanzierte Tabke.

Den Matchball muss ich auf meine Kappe nehmen.

Brettorfs Trainer Klaus Tabke

Im fünften Satz musste der TVB-Coach wechseln, nahm den über Rückenprobleme klagenden Malte Hollmann von der Platte und brachte Vincent Neu. Die Hausherren ließen sich nicht aus dem Konzept bringen, vor allem Christos Michalakis überragte. „Da war fast jeder Ball ein Treffer“, lobte Tabke den Griechen. In der zweiten Satzpause forderte Brettorfs Trainer eine bessere Körpersprache. Seine Worte fanden Gehör: Gegen Ende des siebten Durchgangs rissen sich seine Männer zusammen und dominierten schließlich den achten Durchgang. „Das ist ein Lernprozess, den meine Mannschaft durchlaufen muss“, meinte Tabke, der nach der Auswechslung von Timo Kläner das jüngste Team der Liga mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren auf dem Feld hatte.

TV Brettorf - VfL Kellinghusen 4:5 (11:9, 11:13, 4:11, 11:7, 11:8, 11:13, 11:9, 6:11, 10:12): Klaus Tabke ging mit sich selbst hart ins Gericht. „Ich kann meinen Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen, und den verwandelten Matchball muss ich auf meine Kappe nehmen“, geißelte sich der TVB-Trainer: „Hätte ich Hauke da nach vorn gejagt, hätte er den Ball geblockt.“ Gut möglich, denn jener Hauke Rykena hatte in den zweieinhalb Stunden zuvor teils spektakuläre Punkte an der Leine geholt - Auge in Auge mit Kellinghusens starkem Kapitän Sascha Heidrich. Mit zunehmender Dauer nahm der VfL Rykena aber durch stetes Anspielen aus der Partie. Doch der im vierten Satz eingewechselte Vincent Neu übernahm Verantwortung, verwertete viele Bälle kompromisslos und zeigte auch bei den Angaben wenig Nerven. „Direkt von der Arbeit gekommen und gleich so ein Auftritt - das war richtig gut“, lobte Tabke.

Ohne Neu hatten die Hausherren vor gut 250 Zuschauern den ersten Satz nach zwischenzeitlicher 7:1-Führung noch mit 11:9 gewonnen, den zweiten aber ähnlich knapp verloren. Wiederum gab sich Tabke dafür die Schuld: „Man hat gesehen, wie Malte Hollmann seine Rückenprobleme zu schaffen gemacht haben. Ich hätte ihn eher runter nehmen müssen. Dann hätten wir den zweiten Satz gewonnen.“ So aber ging Kellinghusen nach Brettorfs Durchhänger im dritten Abschnitt mit 2:1 in Führung. „Danach haben die Zuschauer aber zwei richtig gute Sätze von uns gesehen“, fasste Tabke das 11:7, 11:8 zusammen. Anschließend nervte Kellinghusens Marten Kabbe die Schwarz-Weißen mit einer starken Quote im Angriff: „Dem haben wir zu viel Raum gelassen“, wusste Tabke hinterher. Trotzdem lobte er seine jungen Akteure: „Um ihren Werdegang müssen wir uns keine Sorgen machen.“

SV Moslesfehn - Ahlhorner SV 3:5 (9:11, 11:7, 11:7, 5:11, 5:11, 15:13, 8:11, 10:12): Das Derby begann für die Gäste äußerst unerfreulich - mit der Verletzung von Schlagmann Christoph Johannes, der gegen Mitte des ersten Satzes umknickte. „Wir haben ihn danach draußen gelassen, um kein Risiko einzugehen“, erklärte Abwehrspieler Tim Albrecht, der den ASV mit Johannes und Angreifer Sören Dahms trainiert. Also kam Rafael Drenzke, der am Schlag „sehr gut gearbeitet hat“, lobte Albrecht. Auch deshalb fuhr der Spitzenreiter den ersten Durchgang ein. Die Sätze zwei und drei verliefen ausgeglichen und mit dem besseren Ende für das Schlusslicht. „Moslesfehn hat das gut gemacht“, unterstrich Albrecht. Besonders fiel Julian Lübbers auf, der Florian Würdemann im Angriff der Gastgeber glänzend vertrat. Gegen Ende des dritten Abschnitts stellten die Ahlhorner um, Tim Albrecht rückte nach vorn links, übernahm dort Annahme und Rückschlag gleichermaßen. Von nun an lief es besser - allerdings vor allem wegen der guten Abwehrleistung, stellte Albrecht heraus. „Und wir hatten super Zuspiele von allen. Nahezu jeder Ball kam perfekt an die Leine“, bilanzierte der Allrounder. ck