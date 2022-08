Faustball-DM: Träumen ist erlaubt

Teilen

Träumt von einer DM-Medaille: Brettorfs Kapitän Malte Hollmann. © marquart

Wenn am Wochenende die Deutsche Meisterschaft im Faustball über die Bühne geht, rechnet sich vor allem der TV Brettorf einiges aus. Immerhin ist der Verein als Ausrichter sowohl mit seiner Männer- als auch seiner Frauenmannschaft bei dem Saison-Highlight vertreten. Aber auch die Frauen des Ahlhorner SV machen sich berechtigte Hoffnungen.

Brettorf – Den Anfang machen am Samstag die Viertelfinalbegegnungen der Frauen. Während die Brettorferinnen um 10.00 Uhr gegen den TV Segnitz (Zweitplatzierter der Süd-Staffel) als Außenseiter in die Partie gehen, müssen sich die Ahlhornerinnen im Parallelspiel mit Bronze-Europapokalsieger TSV Calw auseinandersetzten.

Dennoch sieht Brettorfs Trainerin Karen Kläner ihre Mannschaft (Sechstplatzierter der Nord-Staffel) nicht unbedingt chancenlos. Und das, obwohl der TVB bisher eine durchwachsene Saison abgeliefert hat. Ihre „Mädels“ hätten durchaus die Möglichkeit, ins Halbfinale einzuziehen, ist sich Kläner sicher. Das gelinge aber nur, „wenn wir als Team unsere beste Leistung abrufen“.

Ähnlich schwer haben es auch die Ahlhornerinnen. Zumal Calw mit großem Selbstvertrauen nach Brettorf reist. Gelingt es dem ASV, die kompakten Gegner in den Griff zu bekommen? Dafür brauche es auf jeden Fall eine sicher Defensive, betont Abwehrspielerin Sarah Albrecht: „Das Ziel ist natürlich ein Sieg und der damit verbundene Halbfinaleinzug.“ Gelingt das, soll die DM anschließend mit Edelmetall abgerundet werden.

Nach den Viertelfinalpartien der Frauen greifen die Männer ins DM-Geschehen ein. Um 11.30 Uhr empfangen die Brettorfer (Zweiter der Nord-Staffel) den Süd-Dritten TV Schweinfurt-Oberndorf. Um jedoch das Halbfinale zu erreichen, brauche es Konstanz im Spiel, was in der Saison zu selten geklappt habe, weiß TVB-Kapitän Malte Hollmann, der sich mit seiner Mannschaft den letzten Feinschliff in der Schweiz holte. Dort haben die Brettofer an verschiedenen Turnieren teilgenommen. Und die Vorbereitung in dem Nachbarland hat sich offenbar gelohnt. „In der Schweiz haben wir endlich unsere Konstanz wiedergefunden“, blickt Hollmann, der mittlerweile vom Angriff in die Abwehr gewechselt ist, optimistisch auf das Endrundenturnier.

Somit ist bei der DM für ordentlich Spannung gesorgt. Und sollten der TVB und der ASV über sich hinauswachsen, könnte sogar der Titelgewinn möglich sein.

Zeitplan Freitag:

18.00 Uhr: Eintreffen der Mannschaften

19.00 Uhr: Welcome-Party Samstag:

08.30 Uhr: Empfang

09.45 Uhr: Begrüßung

10.00 Uhr: Viertelfinale (Frauen): TV Brettorf - TV Segnitz, Ahlhorner SV - TSV Calw

11.30 Uhr: Viertelfinale (Herren): TV Brettorf - TV Schweinfurt-Oberndorf, TV Käfertal - VfK Berlin

13.00 Uhr: Erstes Halbfinale (Frauen): TV Jahn Schneverdingen - Viertelfinalsieger

14.15 Uhr: Erstes Halbfinale (Herren): TSV Hagen 1860 - Viertelfinalsieger

15.30 Uhr: Zweites Halbfinale (Frauen): TSV Dennach - Viertelfinalsieger

16.45 Uhr: Zweites Halbfinale (Herren): TSV Pfungstadt - Viertelfinalsieger

18.00 Uhr: Ende der Spiele

20.00 Uhr: Große DM-Party für alle mit DJ Tobi Sonntag:

09.15 Uhr: Frühschoppen für alle

10.00 bis 12.00 Uhr: Mini-DM der U 10 bis U 14

11.00 Uhr: Spiel um Platz drei der Herren

12.15 Uhr: Spiel um Platz drei der Frauen

13.30 Uhr: Endspiel der Frauen

14.45 Uhr: Endspiel der Herren

16.00 Uhr: Siegerehrung, anschließend Players-Party