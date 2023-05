Tolles Debüt von Marla-Renee Schütte

Versuchte schlau zu spielen: Ahlhorns Anastasia Will musste im Angriff aushelfen. © Tamino Büttner

Brettorf/Ahlhorn – Erstmals in der laufenden Feldsaison sind die Zweitliga-Faustballerinnen des TV Brettorf II komplett leer ausgegangen. Der bisherige Tabellenzweite verlor sowohl gegen den Lemwerder TV als auch gegen den TV Voerde mit 0:3. Besser erging es dem TV Brettorf III, der den Ahlhorner SV II und den TK Hannover II jeweils mit 3:2 niederrang. Ahlhorn kassierte gegen Hannover eine weitere Fünf-Satz-Niederlage.

Lemwerder TV – TV Brettorf II 3:0 (13:11, 11:9, 11:3): Die Brettorferinnen mussten auf ihre kranke Kapitänin Rieke Schwarze verzichten. „Und ohne Hauptangreiferin wird es schwierig“, sagte Neele Meves, die ihre Vereinskolleginnen begleitete. Ihre Schwester Merle übernahm gegen die Gastgeberinnen Angabe und Rückschlag. In den ersten beiden Sätzen hielt Brettorf gut mit, machte aber in den entscheidenden Phasen die Punkte nicht. „Im dritten Satz wirkten die Mädels dann ein bisschen ratlos“, berichtete Neele Meves.

TV Brettorf II – TV Voerde 0:3 (5:11, 7:11, 7:11): Während Merle Meves weiterhin für den Rückschlag verantwortlich zeichnete, servierte Jette Weber nun die Angaben. „Die waren wirklich gut“, lobte Neele Meves. Dafür hatten die Brettorferinnen Probleme bei der Annahme. „Dadurch konnten wir dann nicht vernünftig aufbauen“, erläuterte Neele Meves. So spielten die erfahrenen Voerderinnen ihre ganze Routine aus und siegten am Ende glatt in drei Sätzen.

Ahlhorner SV II – TV Brettorf III 2:3 (11:8, 6:11, 11:9, 7:11, 8:11): Brettorfs Dritte hatte mal wieder mit Personalproblemen zu kämpfen. Um überhaupt vollzählig zu sein, half neben Marla-Renee Schütte auch Carina Hirsch aus, die eigentlich schon mit dem Faustball aufgehört hatte. Besonders Nachwuchsspielerin Schütte zeigte bei ihrem Bundesliga-Debüt auf der linken Abwehrposition eine starke Leistung. Der Landkreisrivale aus Ahlhorn stellt ein blutjunges Team mit drei U 18- und drei U 16-Akteurinnen. „Das darf man nicht vergessen“, betonte ASV-Trainerin Bianca Nadermann. Trotz zweimaliger Satzführung hatte ihre Crew letztlich das Nachsehen. „Da spielte dann auch die Angst vorm Gewinnen eine Rolle“, meinte Bianca Nadermann. Einen anderen Grund sah Brettorfs Zuspielerin Hannah Meyer in der besseren Ausdauer ihrer Mannschaft. „Anfangs hatten wir noch ein paar Abstimmungsprobleme. Aber wenn das Zuspiel funktioniert hat, hat Lena Luthardt die Bälle sicher versenkt“, sagte Hannah Meyer.

TK Hannover II – Ahlhorner SV II 3:2 (11:6, 12:10, 12:14, 7:11, 12:10): Diesmal bogen die Ahlhornerinnen einen 0:2-Satzrückstand um, obwohl Hauptangreiferin Lena Meidenstein mit Kreislaufproblemen passen musste. Nun teilten sich Anastasia Will und Lea Delitzscher die Offensivaufgaben. „Besonders Anastasia hat versucht, schlau zu spielen“, freute sich Bianca Nadermann. In der Abwehr war Nasee Mahmood kaum zu überwinden. „Leider haben wir dann im fünften Satz vergessen den Sack zuzumachen“, bedauerte Bianca Nadermann. Sie setzt aber auf den Lernprozess: „In der Rückrunde sieht das vielleicht schon ganz anders aus.“

TK Hannover II – TV Brettorf III 2:3 (11:9, 5:11, 11:8, 8:11, 6:11): Nach der Pause benötigten die Brettorferinnen eine Weile, um wieder auf Temperatur zu kommen. Obwohl die Schwarz-Weißen zweimal in Satzrückstand gerieten, behielten sie die Nerven und verließen erneut als Sieger den Platz. „Dafür, dass wir zwei Aushilfen dabei hatten, hat es sehr gut funktioniert“, fand Hannah Meyer. Mit 8:4 Punkten ist ihr Team nun Tabellenvierter.