Handball-Oberligist TV Cloppenburg wird Favoritenrolle beim „Erima-Cup“ des TV Neerstedt gerecht

Von: Jürgen Prütt

Verletzte sich: Neerstedts Kreisläufer Julian Hoffmann knickte im Spiel gegen den OHV Aurich II zu Beginn der zweiten Halbzeit mit dem Fuß um. © Sven Marquart

Neerstedt – Die Handballer des TV Cloppenburg sind ihrer Favoritenrolle beim „Erima-Cup“ des TV Neerstedt gerecht geworden. Ungeschlagen sicherte sich der Oberligist in der Gemeinde Dötlingen den Turniersieg. Ausrichter TV Neerstedt landete unter den fünf teilnehmenden Mannschaften auf dem vierten Rang.

Mit dem TV Cloppenburg, Oberliga-Aufsteiger OHV Aurich II, den Verbandsligisten TV Neerstedt und Elsflether TB sowie der Bundesliga-A-Jugend des HC Bremen hatten die Organisatoren ein hochkarätiges Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt. Für das Team des Gastgebers gab es gleich zu Beginn beim 10:14 gegen die A-Jugend des HC Bremen einen Dämpfer. „Mit Trainer Tim Schulenberg sowie Tjark Müller und Raik Steenken waren beim Gegner drei Leute mit Neerstedter Wurzeln dabei, die bis in die Haarspitzen motiviert waren“, berichtete Andreas Müller. Dagegen habe sich seine Crew „zu viele einfache Fehler“ geleistet, monierte Neerstedts Trainer.

Obwohl der Bookholzberger den Youngsters aus der Hansestadt auch im weiteren Turnierverlauf eine „spielerisch gute Leistung“ attestierte, blieb der Sieg im Auftaktspiel der einzige Erfolg für den HC.

Die Neerstedter hatten in ihrer zweiten Begegnung gegen den Ligarivalen Elsflether TB beim 9:9 einen 4:8-Rückstand aus der elften Minute wettgemacht. Am Ende ging das Verbandsliga-Duell mit 16:12 an den Gastgeber. Gegen Turniersieger TV Cloppenburg zog der TVN nach ausgeglichenen Start (3:3/10.) mit 9:13 den Kürzeren. Die Partie gegen den OHV Aurich II endete aus Sicht der Hausherren mit 11:13.

Das letzte Spiel sei eine „ganz schöne Quälerei“ gewesen, befand Müller. „Beide Teams mussten mit einem dünnen Kader über die Runden kommen“, erläuterte der 46-Jährige. Auf Neerstedter Seite fehlten unter anderem Spielmacher Andrej Kunz (verhindert), Linksaußen Marvin Auffarth, Shooter Jan Niklas Bruning sowie Neuzugang Niels Uwe Hansen (alle verletzt). Deshalb halfen Matti Lehner und Niclas Deeken aus der Neerstedter Regionsoberliga-Mannschaft aus.

Im Spiel gegen den OHV Aurich II kassierte Linkshänder Max Hülsmann früh eine Rote Karte. Später musste Kreisläufer Julian Hoffmann verletzt passen. „Julian ist zu Beginn der zweiten Halbzeit umgeknickt“, schilderte Müller.

In der Endabrechnung landete der Elsflether TB beim „Erima-Cup“ schließlich auf dem zweiten Platz. Rang drei belegte der OHV Aurich II gefolgt vom TV Neerstedt und dem Nachwuchs des HC Bremen.

Für die Neerstedter steht an diesem Donnerstag der nächste Test an. Gegner ist Landesligist HSG Delmenhorst II. „Die ehemaligen Oberliga-Cracks Tim Coors und Frederic Oetken sind bei der HSG in die Reserve gewechselt“, freut sich Müller auf eine echte Standortbestimmung.

Lehner erweitert Müllers Möglichkeiten Beim Turnier um den „Erima-Cup“ und in einigen Vorbereitungsspielen hatte Matti Lehner bereits beim Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt ausgeholfen. Dabei machte der 35-Jährige seine Sache offenbar so gut, dass ihn Trainer Andreas Müller nun fest aus dem Neerstedter Regionsoberliga-Team in seinen Kader holte. „Seine Entwicklung und Erfahrung in der zweiten Herren machte ihn interessant für die Verbandsliga“, schreiben die Grün-Weißen auf ihrer Internetseite. Lehner verstärke die Defensive auf der Linksaußenposition massivst und eröffne im Angriff mit seiner Schnelligkeit die Möglichkeit zu raschen Torerfolgen. Mit diesen Fähigkeiten erweitere der Rechtshänder die Handlungsvarianten für Coach Müller. mar