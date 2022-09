Fynn Theuser sorgt für einen VfL-Moment

Von: Sven Marquart

Teilen

Der passt: VfL-Youngster Fynn Theuser zieht ab und trifft zum 2:2. © Sven Marquart

Wildeshausen – Marcel Bragula hielt es nicht mehr auf seinem Stuhl. In der 83. Minute stürmte der Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen aufs Spielfeld und nahm Fynn Theuser liebevoll in den Schwitzkasten. Der 19-Jährige hatte gerade seinen ersten Pflichtspieltreffer für die erste Herrenmannschaft der Krandel-Kicker erzielt – und einen wichtigen noch dazu. Theuser besorgte im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger SV Meppen II den 2:2 (1:0)-Endstand. „Ich freue mich, dass Fynn für diesen VfL-Moment gesorgt hat. Dieser Punkt tut uns unglaublich gut“, sagte Bragula nach dem Abpfiff.

Fast hätten die Gastgeber sogar drei Zähler feiern können. Denn in der Nachspielzeit zog Michael Eberle bei einem Konter auf und davon. Anstatt auf den mitgelaufenen René Tramitzke querzulegen, schloss Eberle aus nicht eben günstigem Winkel ab und scheiterte an Meppens Keeper Joshua Hülsmann (90.+3). „Da wurde wieder einmal deutlich, wo uns derzeit der Schuh drückt. Ich hätte es Michi so sehr gegönnt, dass er sich für seine überragende Leistung belohnt“, sagte Bragula.

Ein Wildeshauser Sieg wäre aufgrund der starken kämpferischen Leistung sicher nicht unverdient gewesen, wenngleich die Gäste aus dem Emsland ganz klar das Geschehen diktierten und wesentlich mehr Spielanteile hatten. Allerdings tat sich die Meppener Drittliga-Reserve gegen das erstmals praktizierte Wildeshauser 5-4-1-System schwer, Räume zu finden. Die drei Innenverteidiger Marcel Hesselmann, Mattes Hehr und Jendrik Löschner, der in die Startelf gerückt war, weil Kapitän Marius Krumland beim Warmmachen wegen Leistenproblemen abwinken musste, machten einen guten Job. Dritte-Herren-Leihgabe Hesselmann sorgte zudem für die überraschende VfL-Führung. Kevin Radke brachte von links einen Freistoß in den SVM-Strafraum. Hesselmanns ersten Versuch konnte Hülsmann noch abwehren, der Nachschuss zappelte zum 1:0 im Netz (17.).

Der Tabellendritte wurde erstmals nach einer knappen halben Stunde richtig gefährlich, doch VfL-Schlussmann Niklas Göretzlehner verhinderte per Fußabwehr gegen Daniel Benke den möglichen Ausgleich (27.). Auf der Gegenseite vereitelte Hülsmann mit den Fingerspitzen das 2:0 gegen Nico Kiesewetter (35.). Zudem verfehlte Eberle das Ziel (42.).

Martin Raming-Freesen hatte zunächst nicht seinen besten Tag erwischt. Meppens Torjäger vom Dienst traf kurz nach Wiederbeginn den Pfosten (50.) und setzte einen Kopfball knapp neben das Tor (68.). Die Doppelchance von Junior Razack Kone und Raming-Freesen klärten Göretzlehner und Löschner mit vereinten Kräften (68.). Dann war der 26-Jährige aber doch zweimal zur Stelle, markierte zunächst den Ausgleich und brachte die Gäste dann mit 2:1 in Front (70./77.).

Bragula reagierte, stellte mit der Einwechslung von Sturmtank Tramitzke auf eine 4-4-2-Formation um – letztlich mit Erfolg. „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit taktisch sehr diszipliniert gespielt und uns für eine überragende kämpferische Leistung mit einem Punkt belohnt“, bilanzierte der VfL-Coach.

Stenogramm VfL Wildeshausen – SV Meppen II 2:2 (1:0) VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Rothe, Nakelski (62. Meyer), Hehr, Radke, Kant (46. Dreher), Eberle, Kupka, Hesselmann, Kiesewetter (41. Müller-Rautenberg, 65. Theuser), Löschner (79. Tramitzke) SV Meppen II: Hülsmann - Dickmann (41. Kone), Siemoneit, Raming-Freesen, Többen (61. Burs), Kugland, Holthaus (41. Eixler), Möllermann (62. Looschen), Reinert, Benke (81. Wolken), Klöpper Tore: 1:0 (17.) Marcel Hesselmann, 1:1 (70.) Martin Raming-Freesen, 1:2 (77.) Martin Raming-Freesen, 2:2 (83.) Fynn Theuser Schiedsrichter: Hannes Hettwer (SV Bethen) Zuschauer: 170