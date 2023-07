Hannes Theile ist einer von neun niedersächsischen Clubberatern

Von: Sven Marquart

Vermittler und Problemlöser: Hannes Theile ist einer von neun NFV-Clubberatern. © TSV Großenkneten

Landkreis – Es war „eher ein Zufall“, dass eine Stellenausschreibung im Internet das Interesse von Hannes Theile weckte. Der Fußballabteilungsleiter des TSV Großenkneten las sich in die Thematik ein, bewarb sich und wurde genommen – so die Kurzfassung. Seit einigen Monaten nun ist der 31-Jährige im Nebenjob einer von bislang neun Clubberatern des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). Die Clubberater verstehen sich als Vermittler und Problemlöser.

Im April trafen sich Theile und seine Kollegen in der NFV-Zentrale in Barsinghausen zu einer ersten Arbeitstagung, um die Grundlagen und Schwerpunktthemen ihrer Tätigkeit zu besprechen. „Hauptsächlich geht es darum, Vereinen zu helfen, die ein Problem haben, das sie selbst nicht lösen können“, umreißt Theile seinen Aufgabenbereich. Das Spektrum reiche von der Schlichtung von Streitigkeiten über die Gewinnung von Trainern und anderen Ehrenamtlichen bis zur Generierung von Fördergeldern. „Wir unterstützen als Unbeteiligte mit dem Blick von außen und suchen dann gemeinsam mit den Akteuren vor Ort nach dem passenden Werkzeug“, erklärt Theile.

Der Oldenburger war im März 2021 an die Spitze der Kneter Kicker gewählt worden. „In diesen zweieinhalb Jahren habe ich einiges gesehen – da gibt es viele Dinge, die ich an andere Ehrenamtliche weitergeben kann“, sagt der studierte Wirtschaftsinformatiker. Bevor Theile hauptberuflich bei der EWE Netz anheuerte, arbeitete er in Frankfurt in der Unternehmensberatung. „Daher weiß ich, wie solche Dinge umgesetzt werden“, betont er.

In den NFV-Bezirken Braunschweig (Jörg Barisch, Detlef Plate), Hannover (Meik Rennekamp, René Wroblewski) und Lüneburg (Christian Eckhardt, Lars Schieler) gibt es bislang je zwei Clubberater. Im Bezirk Weser-Ems wirken – Theile eingeschlossen – sogar drei. Allerdings sind Christoph Bensmann (Georgsmarienhütte) und Roy Mönster (Fürstenau) eher in dessen südlicher Region um Osnabrück aktiv.

Bis jetzt wartet Theile noch auf seinen ersten Einsatz in der neuen Funktion. „Das Thema ist noch nicht überall angekommen“, hat er bemerkt. „Außerdem ist das Leistungsangebot aus Vereinssicht nicht ganz einfach zu erkennen“, gibt er zu. Deshalb hat Theile die Vereine aus seinem Bereich über das DFBNet angeschrieben. Zudem wies der Vorsitzende Erich Meenken während der jüngsten Arbeitstagung des Fußballkreises Oldenburg-Land/Delmenhorst darauf hin, dass es nun die Möglichkeit gibt, sich einen Clubberater zur Unterstützung ins Boot zu holen.

„Das Angebot ist für die Vereine kostenlos“, unterstreicht Theile. „Auch wer sich nicht sicher ist, ob sein Anliegen ein Thema für Clubberater ist, kann sich gerne bei mir melden.“ Theile ist unter Telefon 0 15 90 / 1 97 90 12 und per E-Mail an hannes.theile@tsv-grossenkneten.de erreichbar.

Clubberater teilen ihr Wissen mit den Vereinen Das Projekt „Clubberater“ ist Teil des DFB-Masterplans 2024, der die Vereinsqualität verbessern und den Vereinsfußball stabilisieren soll. „Fußball ist ein Mannschaftssport. Im Alleingang wird es schwer, erfolgreich zu sein. Das gilt für Vereine auf, aber auch neben dem Platz. Aus diesem Grund haben der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände das Projekt der Clubberater ins Leben gerufen“, erläutert Lars Wolf, der beim NFV für die Koordinierung verantwortlich ist. Anhand einer strategischen Beratung entwickeln die Clubberater ein individuelles Konzept und unterstützen die Ehrenamtlichen damit bei ihrer Arbeit. Die Clubberater haben eine hohe Affinität zum Amateurfußball, sind mit den Verbandsstrukturen vertraut und haben bereits selbst Erfahrungen als Ehrenamtliche gesammelt. Dieses Wissen teilen sie mit den Vereinen. Nähere Informationen auf der Internetseite www.nfv.de/service-und-verein/praktisches/club-berater.