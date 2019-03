Neerstedt – Ein enges Spiel hatte Maik Haverkamp zwischen den von ihm trainierten Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt und den Gästen vom ATSV Habenhausen erwartet. Und tatsächlich: Über 60 Minuten wurde in dem Kellerduell verbissen um die Punkte gekämpft. Letztlich mit dem besseren Ende für die Grün-Weißen. Nach ihrem 27:26 (14:13)-Erfolg dürfen die Aufsteigerinnen aus der Gemeinde Dötlingen den nächsten Aufgaben ein wenig gelassener entgegenblicken.

„Die Tendenz stimmt. Wir haben uns wieder einmal gegen einen direkten Konkurrenten behauptet. Aktuell sieht es gut aus“, machte Haverkamp aus seiner Erleichterung keinen Hehl. Für den mit vier Niederlagen in das Jahr gestarteten TV Neerstedt war es der erste Rückrundensieg.

Laura Huntemann hatte die Hausherinnen durch zwei verwandelte Siebenmeter mit 2:0 in Führung gebracht. Nach dem 5:2 (10.) durch Wiebke Kieler fanden dann auch die Gäste besser ins Spiel. Spätestens ab dem 7:7 (19.) war es die von Haverkamp prognostizierte Partie auf Augenhöhe. Auch nach einer Vier-Tore-Führung der Grün-Weißen – die achtfache Torschützin Nadja Albes hatte zum 19:15 (35.) getroffen – kämpften sich die Bremerinnen wieder heran und kamen beim 20:20 (44.) zum Ausgleich. Maike Leder stellte sogar auf 22:20 (46.) für die Gäste.

Doch nun packte der TV Neerstedt seine kämpferischen Qualitäten aus. Acht Minuten vor dem Ende waren die Gastgeberinnen wieder vorn, als Kirsten Kurok per Siebenmeter zum 24:23 getroffen hatte. Die Führung gab der TV Neerstedt im weiteren Verlauf nicht mehr her. Nach dem 27:25 (59.) durch Wiebke Kieler gelang dem ATSV zehn Sekunden vor der Schlusssirene nur noch der Anschlusstreffer durch Bente Rave.

Seine Mannschaft habe auch ein wenig Glück mit den Entscheidungen der Schiedsrichter Andreas und Jan Aldag aus Leer gehabt, gab Maik Haverkamp zu: „Viele Fifty-fifty-Entscheidungen sind zu unseren Gunsten ausgefallen. Außerdem haben wir uns besser auf den Stil der Unparteiischen eingestellt als der Gegner.“

In Überzahl ließ Haverkamp Habenhausens Kim-Anna Heidorn und Maike Leder in Kurzdeckung nehmen. „Wir haben in diesen Phasen einige einfache Tore über Konter erzielt“, berichtete der TVN-Coach.

Durch den Erfolg hat der TV Neerstedt (13:25 Punkte) den Vorsprung zum Tabellenvorletzten Wilhelmhavener SSV (7:29) auf sechs Zähler ausgebaut. Dadurch könne sein Team am kommenden Freitag, 8. März, 20 Uhr, ohne Druck zum Spitzenreiter SFN Vechta fahren, erläuterte Haverkamp: „Eigentlich ist es für uns das einfachste Spiel der Saison – da erwartet niemand etwas von uns.“ prü

TV Neerstedt: von Seggern, S. Huntemann - Albes (8), Kurok (5/4), L. Huntemann (4/4), Kieler (3), Rangnick (3), Blacha (2), Hanuschek (2), Stuffel, Sempert, Voigt.