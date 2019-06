Taute will sich beim VfL durchsetzen

Spielt künftig wieder in rot-weiß: Jan Taute wechselt zum VfL Wildeshausen.

Wildeshausen – Erfolg macht sexy! Durch den Aufstieg in die Fußball-Landesliga ist der VfL Wildeshausen offenbar zu einer attraktiven Adresse geworden. Gleich acht Spieler stellten sich in den vergangenen Wochen im Probetraining vor. „Ich hatte mir gewünscht, dass junge Leute den Mut haben, es bei uns zu versuchen“, freut sich Marcel Bragula über das Interesse. Zwei talentierten Nachwuchsakteuren gibt der Coach die Chance, sich bei den Krandel-Kickern durchzusetzen: Mika Ostendorf (18) und Jan Taute (20).

Wie bereits kurz berichtet, wechselt Ostendorf vom A-Junioren-Niedersachsenligisten BV Cloppenburg nach Wildeshausen. Der Rechtsfuß ist gelernter Innenverteidiger, kann aber auch den rechten Part in der Abwehrkette übernehmen. „Mika ist körperlich sehr robust und auch taktisch weiter als andere A-Junioren. Außerdem ist er zweikampfstark und topfit – er ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns“, erläutert Bragula Ostendorfs Qualitäten. Zwar dürfte es der Sandkruger schwer haben, Marius Krumland und Thorben Schütte aus dem Abwehrzentrum zu verdrängen. „Aber ich glaube, dass Überraschungspotenzial in ihm steckt. Außerdem könnte in der nächsten Saison auch die Fünferkette ein Thema werden“, sagt Bragula.

Während Ostendorf fest für den Landesliga-Kader eingeplant ist, kann es gut sein, dass Jan Taute zunächst einmal bei der U 23 in der Kreisliga zum Einsatz kommt. Aber auch das ist für den offensiven Mittelfeldspieler schon ein großer Sprung: Bislang kickte der Linksfuß für den SV GW Kleinenkneten in der 2. Kreisklasse. Taute ist jedoch ein Eigengewächs des VfL Wildeshausen. Ab der B-Jugend lief er für die SG DHI Harpstedt auf. „Jan ist technisch gut, handlungsschnell und sehr kreativ – er hat im Training ein paar wirklich feine Pässe gespielt“, lobt Bragula. Allerdings müsse Taute an seiner Fitness arbeiten. Die Vorbereitung wird er mit dem Landesliga-Team absolvieren.