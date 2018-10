Verband warnt Fußballer vor Dieben

Da sind sie rein: Trainer Carsten Krudop vor dem Fenster, durch das die Diebe in die Umkleidekabine des SC Dünsen eingestiegen sind. - Foto: Marquart

Landkreis - Von Sven Marquart. Als die Fußballer des SC Dünsen am 16. September nach der 0:3-Derbypleite gegen den SC Colnrade in der 2. Kreisklasse vom Platz schlichen, waren nicht nur die drei Punkte futsch. Denn während die zweite Halbzeit noch lief, waren einer oder mehrere Diebe durch das geöffnete Fenster in die SC-Kabine eingedrungen.

Aus der Hosentasche eines Spielers wurden 350 Euro Bargeld gestohlen. Mit dem Autoschlüssel eines anderen Akteurs wurde dessen Wagen geöffnet und daraus 15 Euro entwendet. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Zwar zeigte Trainer Carsten Krudop den Diebstahl auf dem Harpstedter Polizeirevier an. Doch große Hoffnung, dass die Kriminellen gefasst werden und die Spieler ihr Geld zurückbekommen, hätten ihm die Beamten nicht machen können, berichtet der Coach.

Offensichtlich ist die Straftat in Dünsen kein Einzelfall. Denn vor wenigen Tagen verschickte der Niedersächsische Fußballverband (NFV) eine Mitteilung an Presse und Vereine. Der NFV beobachte seit einigen Wochen mit Sorge, „dass es landesweit am Rande von Fußballspielen zu Diebstählen aus Umkleidekabinen kommt“, heißt es darin.

Die Täter „machen auch vor verschlossenen Kabinentüren nicht Halt und entwenden ausschließlich Bargeld sowie Autoschlüssel, um die entsprechenden Fahrzeuge dann ebenfalls nach Geld zu durchsuchen. Andere Wertgegenstände wie Handys, Navigationsgeräte oder auch teure Markenkleidung lassen die Unbekannten zurück.“ Es sei nicht auszuschließen, dass es sich um Serientäter handele.

Als Tatortschwerpunkte nennt Dominic Rahe vom NFV-Referat für Kommunikation und Marketing auf Nachfrage den Bereich Gifhorn/Peine, das nördliche Niedersachsen um Geestland, Nordenham und Cuxhaven sowie die Region Hannover. Doch auch im Landkreis Oldenburg trieben die Kriminellen verstärkt ihr Unwesen.

So liegt die Vermutung nahe, dass die Diebe direkt in Richtung Harpstedt weiterzogen, nachdem sie in Dünsen Beute gemacht hatten. Auf dem Harpstedter Schulsportplatz stahlen sie während des Kreisligaspiels zwischen dem Harpstedter TB und dem VfR Wardenburg aus der HTB-Kabine 60 Euro sowie einen Autoschlüssel, der später neben dem Wagen gefunden wurde.

Der Weg in die im Obergeschoss des Sportfunktionsgebäudes gelegene Kabine führt über eine Wendeltreppe, die wenige Schritte hinter der Ersatzbank beginnt. „Alle fragen sich, wie die da reingekommen sind“, sagt HTB-Coach Jörg Peuker. Dass Fremde ungesehen in die Umkleide gelangen und sich dort bedienen konnten, sei „ein Scheißgefühl!“

Am selben Tag schlugen die Langfinger noch ein weiteres Mal im Landkreis zu, und zwar während der Partie zwischen dem TSV Großenkneten II und dem SV GW Kleinenkneten in der 2. Kreisklasse. „Wir wussten da noch nicht, dass das zur Masche geworden ist“, sagt Dirk Lenkeit.

Der GWK-Übungsleiter vermutet, dass die Unbekannten über die Turnhalle neben der Energie-Concept-Arena Am Esch in den Kabinentrakt gelangt sind. Auch hier war die Tür nicht abgeschlossen. In der Umkleide fielen den Dieben 40 Euro und zwei Autoschlüssel in die Hände. Aus einem der Wagen nahmen die Täter 50 Euro mit. „Zum Glück haben wir die Schlüssel wiedergefunden. Die Jungs hatten schon richtig Panik“, berichtet Lenkeit.

Obwohl der NFV in seiner Mitteilung allen Geschädigten grundsätzlich dazu rät, „jeden Diebstahl zur Anzeige zu bringen und auffällige Beobachtungen in diesem Zusammenhang der örtlichen Polizei zu melden“, verzichteten die Kleinenkneter auf den Gang zum Revier. Zu gering seien die Erfolgsaussichten. „Ich habe es den Jungs angeboten, aber sie hatten keine Lust auf die Rennerei“, erzählt Lenkeit.

Diebstähle aus Umkleidekabinen von Sportanlagen und Schwimmbädern kämen immer mal wieder vor, sagt Albert Seegers. Eine größere Serie in den vergangenen Wochen ist dem Pressesprecher der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch jedoch nicht bekannt: „Die Lage ist nicht akut.“

Um Diebstählen vorzubeugen, empfiehlt der NFV den Fußballern, Wertsachen nicht in der Kabine zu lassen, sondern einem Mannschaftsverantwortlichen zu übergeben, der darauf aufpasst. Am besten sei es aber, gar keine Wertgegenstände zum Sport mitzunehmen, sind sich Polizei und NFV einig. „Wenn ich hinterher eine Cola trinken will, sollte ich mir nur einen Zehner einstecken und das Portemonnaie zu Hause lassen“, legt Polizeisprecher Seegers den Kickern nahe.