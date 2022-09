Landesentscheid „Dance“: SC Wildeshausen räumt in Wilhelmshaven ab

Teilen

Waren nach dem Landesentscheid in Wilhelmshaven mehr als zufrieden: die Tänzerinnen des SC Wildeshausen. © SCW

In Wilhelmshaven fand kürzlich der Landesentscheid „Dance“ statt. Der SC Wildeshausen schickte in der NGW-Sporthalle am Mühlenweg insgesamt drei Solisten, sieben Duos und eine Petit Group an den Start - und räumte ab.

Wilhelmshaven – Unterteilt waren die Wettkämpfe in verschiedene Altersklassen, beginnend mit „Kinder 1“ (sechs bis neun Jahre), „Kinder 2“ (elf bis 13 Jahre), „Jugend“ (14 bis 17 Jahre) sowie „18+“ und „30+“.

Die Duos eröffneten den Wettkampftag. In der Altersklasse „Kinder 1“ war erstmals „Anilia“ am Start. „Mit ihrer Choreographie zum Titel ,Regenbogen‘ zauberten sie der Jury ein Lächeln ins Gesicht“, berichtete Trainerin Tatjana Kasper. Am Ende freuten sich die jungen Mädchen aufgrund mangelnder Beteiligung in der Altersklasse über den Landestitel.

„Sie überzeugten mit nahe zu perfekter Ausführung und toller Ausstrahlung“

In der Altersklasse „Kinder 2“ war es dagegen ziemlich spannend. „Wir schicken mit ,Sodita‘ und ,Miluna‘ zwei Duos an den Start“, so Kasper. „Sodita“ zeigte eine flotte Choreographie zu Aladdin’s „Ein Freund wie mich“, überzeugte aber nicht in ganzer Linie. Etwas enttäuscht – aber nicht entmutigt für die Zukunft – erreichten sie Platz fünf. „Miluna“ zeigte sich als Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. „Sie überzeugten mit nahe zu perfekter Ausführung und toller Ausstrahlung“, erklärte Kasper. Mit der Tageshöchstwertung von 14,75 von 16 möglichen Punkten wurden sie zum Sieger in ihrer Altersklasse gekürt.

In der Jugend gab es wieder viele Starter. Hier waren ebenfalls zwei Wildeshauser Duos im Rennen. „Maniken“ wurde am Ende knapp hinter dem Podest mit Rang vier belohnt, während sich Merle und Lotte mit ihrer Choreographie zum Lied „Schmetterling“ über den Vizemeistertitel freuen durften. 6,7 Punkten in der A-Note war in dieser Klasse der höchste Wert an diesem Tag.

Auch zwei Duos in der Klasse „18+“ von ursprünglich drei – eins musste krankheitsbedingt absagen – zeigten ihre Tänze dem Publikum und der Jury. Das erste Mal dabei waren „Philiada“, die Platz vier belegten. Ihren Sieg verteidigten dagegen „Annjana“, die Ausdrucksstark zum Titel „Bad Dream“ ihre Choreographie „Gefangen im Albtraum“ zeigten.

Als nächstes gingen die „Petit Groups“ in den Wettkampf. Eine Zusammensetzung der „Veelas“ zeigten eine umgeänderte Version des ehemaligen „Sonadora“-Tanzes „Spinnen“. Mit ihren tollen Kostümen und der Choreographie konnten sie alle überzeugen und erhielten die höchste A-Note (6,75) in der Altersklasse „Kinder 2“. „An der B-Note (3,3) müssen wir aber weiter arbeiten“, so Kasper. Trotzdem freuten sie sich riesig über Platz zwei (10,05). Rang eins war nur 0,4 Punkte entfernt.

„Am längsten auf ihren Auftritt warteten unsere Solisten“, erklärte Kasper. In der „K2“ ging Michelle Herbst an den Start und sicherte sich auch den Sieg. In der Jugend hatte Merle Stolle keinen guten Tag erwischt, konnte nicht an ihre Trainingsleistung anknüpfen. Am Ende blieb Platz acht für sie übrig. In der starken Altersklasse „18+“ ging Patricia Hünnekens zum Titel „Ich würd dich gern besuchen“ von Unheilig auf die Fläche. „Als kleine Überraschung für ihre Mama, die mehr als gelungen war“, sagte Kasper: „Patricia konnte mit ihrer sehr gefühlvollen Choreografie das Publikum und die Jury abholen und mitreißen.“ Belohnt wurde sie mit Platz drei.