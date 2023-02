TV Brettorf übernimmt durch 5:2 die Tabellenführung und besiegelt Abstieg des SV Moslesfehn

Von: Sven Marquart

Teilen

Ihre Wege werden sich trennen: Während Vincent Neu (r.) mit dem TV Brettorf die Tabellenführung übernahm, ist der Abstieg des SV Moslesfehn um Florian Würdemann (l.) nach der 2:5-Derbypleite besiegelt. © Sven Marquart

Brettorf – Klaus Tabke hatte die Faxen dicke. Beim Stand von 5:8 im dritten Satz wechselte der Trainer des Faustball-Erstligisten TV Brettorf seinen einzigen verbliebenen Angreifer Vincent Neu aus und brachte stattdessen Nachwuchsakteur Elias Borchers. Die Angabe übernahm Marcel Osterloh, den Rückschlag Tom Hartung – beides gelernte Abwehrspieler. Neu war verständlicherweise wenig begeistert.

Zwar verloren seine Teamkollegen den Durchgang. Doch im Anschluss an die Satzpause zeigte Tabkes ungewöhnliche Maßnahme dann Wirkung. „Vincent hat nach der Denkpause mehr mit Köpfchen gespielt“, meinte der Coach. So gewann seine Crew das Landkreisderby gegen den SV Moslesfehn letztlich ungefährdet mit 5:2 (12:10, 6:11, 7:11, 11:1, 11:8, 11:7, 11:5).

Durch den Sieg eroberten die Brettorfer vor dem abschließenden Spieltag aufgrund des um fünf Durchgänge besseren Satzverhältnisses die Tabellenführung vom punktgleichen TSV Hagen 1860 zurück. Gleichzeitig besiegelte der Spitzenreiter den Abstieg des SV Moslesfehn in die 2. Bundesliga Nord.

Viele Besucher in der Sporthalle am Bareler Weg dürften sich verwundert die Augen gerieben haben, als aufseiten des TV Brettorf Hauke Rykena mit auflief. Der Schlagmann laboriert genau wie sein Angriffskollege Malte Hollmann an den Folgen eines Bänderrisses im Sprunggelenk. Zum Einsatz kam Rykena dann aber nicht. „Es ging um das Zusammengehörigkeitsgefühl“, erläuterte Tabke.

Mit Linkshänder Neu und Defensivspezialist Hartung in der Offensive legten die Hausherren im ersten Satz eine 6:0- und 7:2-Führung vor. Dann schlichen sich jedoch die ersten Unkonzentriertheiten in ihr Spiel ein. Plötzlich war Moslesfehn mit 9:7 vorn. Allerdings bekam Brettorf noch mal die Kurve und brachte den Abschnitt mit 12:10 nach Hause. „Wir sind super gestartet und sind dann in den gleichen Trott gefallen, wie in den ersten dreieinhalb Sätzen in der letzten Woche“, ärgerte sich Tabke mit Blick auf das 5:3 gegen die Berliner TS. Den zweiten und dritten Durchgang holten sich dann nämlich die Gäste.

„Es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison: Die ersten drei Sätze sind immer super, und dann kommen vier, fünf und sechs, und es sieht so aus, als ob wir keinen Faustball mehr spielen können“, haderte Moslesfehns Trainer Bodo Würdemann. Als mögliche Ursache hatte er die „Drucksituation“ ausgemacht: „Wenn du unten stehst, fehlt die nötige Lockerheit.“

Hinzu kam, dass sich die Brettorfer nach der zehnminütigen Unterbrechung auch deutlich steigerten. „Jeder hat einen Tucken mehr Einsatzbereitschaft gezeigt“, freute sich Tabke. Besonders gefiel ihm der Auftritt von Moritz Cording auf der linken Defensivposition. „Was er gespielt hat, war bärenstark“, lobte Tabke. Mit 11:1 stellten seine Schützlinge den 2:2-Satzausgleich her. „Wer aufgepasst hat: Das war ein Satz ohne Fehler“, betonte Hallensprecher Uwe Kläner.

In den Sätzen fünf bis sieben spielte sich der DM-Teilnehmer aus Brettorf dann jeweils gleich zu Beginn einen komfortablen Vorsprung heraus und ließ nichts mehr anbrennen. „Das holst du dann nicht mehr auf“, meinte Bodo Würdemann. Während die Brettorfer kontinuierlich punkteten, habe seine Mannschaft viel zu wenig Druck gemacht. „Und so kannst du nicht in der Liga bleiben. 70 Prozent sind Kopfsache, und da waren wir schwächer als alle anderen“, stellte Würdemann fest. Klar sei aber auch: „Abgestiegen sind wir nicht heute.“

Derweil trieb Tabke seine Mannen von der Seitenlinie immer wieder energisch an und sah wegen Reklamierens von Schiedsrichter Florian Reukauf (TSV Burgdorf) sogar die Gelbe Karte. Trotz des Derbysieges und der möglichen Nordmeisterschaft werden sich die Brettorfer bis zur DM-Endrunde am 11. und 12. März in Gärtringen aber erheblich steigern müssen, wenn sie bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden wollen.

Absteiger Ahlhorn leistet DM-Teilnehmer Leichlingen heftige Gegenwehr Vier Sätze lang haben die Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV die Auswärtspartie beim Leichlinger TV dominiert. „Bis dahin war es unsere beste Saisonleistung“, sagte ASV-Spielertrainer Tim Albrecht. Doch trotz der 3:1-Satzführung musste sich das Tabellenschlusslicht letztlich mit 3:5 (12:10, 7:11, 11:4, 11:9, 6:11, 5:11, 5:11, 3:11) geschlagen geben. „Da war mehr drin“, bedauerte Albrecht. Durch die Niederlage ist Ahlhorns Abstieg vor dem Saisonfinale gegen den TV Brettorf (Freitag, 17. Februar, 20 Uhr) endgültig besiegelt. Der ASV begann stark und ließ die Hausherren nicht zur Entfaltung kommen. Im fünften Durchgang führten die Gäste bereits mit 4:1, verloren ihn aber mit 6:11. „Ab dem sechsten Satz ging es dann bergab“, berichtete Albrecht. Während sich bei ihm und seinen Teamkollegen Christoph Johannes, Jan Hermes, Mats Albrecht und Andrej Macht immer mehr Unkonzentriertheiten einschlichen, punktete LTV-Angreifer Christian Weber mit wachsendem Erfolg. „Bei uns war die Luft raus. Trotzdem können wir mit unserer Leistung zufrieden sein, auch wenn es wieder nicht zum Sieg gereicht hat“, bilanzierte Tim Albrecht. Als Indiz diente ihm die Leichlinger Erleichterung über die geglückte DM-Qualifikation: „Mit so viel Gegenwehr haben sie wohl nicht gerechnet.“