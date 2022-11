TV Brettorf will Heimbilanz im Derby ausbauen

Von: Sven Marquart

Einsatz im Derby fraglich: Brettorfs Abwehrspieler Marcel Osterloh konnte wegen eines Magen-Darm-Infekts am Dienstag nicht trainieren. © Tamino Büttner

Brettorf – In eigener Halle sind die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf eine Macht. Zuletzt verließ die Crew von Trainer Klaus Tabke am Bareler Weg vor drei Jahren als Verlierer das Feld: Am 9. November 2019 setzte es ein 1:5 gegen den VfK 01 Berlin. „Diese Bilanz wollen wir natürlich weiter ausbauen“, sagt Tabke vor dem Derby gegen den Ahlhorner SV an diesem Freitag um 20 Uhr.

Brettorfs Coach hatte den Landkreisrivalen am vergangenen Sonntag bei dessen 0:5-Heimpleite gegen den Leichlinger TV unter die Lupe genommen. „Aber daraus lassen sich kaum Schlüsse ziehen, weil Jan Hermes und Tim Albrecht gefehlt haben“, erläutert Tabke. Schlagmann Hermes und Zuspieler Albrecht werden in Brettorf wieder dabei sein. Dafür laboriert Christoph Johannes an Schulter-Nacken-Beschwerden. Wer den routinierten Angreifer ersetzen wird, falls er nicht spielen kann, steht noch nicht fest. „Da haben wir viele Möglichkeiten“, sagt ASV-Spielertrainer Albrecht.

Da die Brettorfer ihre ersten drei Saisonspiele gewonnen haben und Ahlhorn mit zwei Niederlagen gestartet ist, sind die Rollen eindeutig verteilt. Die Hausherren seien „klarer Favorit“, sind sich Tabke und Albrecht einig. „Für uns geht es hauptsächlich darum, in die Bahn zu finden und den schlechten Start vergessen zu lassen. Wir wollen es Brettorf so schwer wie möglich machen und so viele Sätze gewinnen wie es geht“, erklärt Albrecht, der sich seit dem 4:5 gegen den VfK 01 Berlin mit einer Zerrung herumplagt.

Die Brettorfer bangen noch um den Einsatz von Abwehrspieler Marcel Osterloh (Magen-Darm-Infekt). Zwei Tage nach dem Derby muss der Tabellenführer beim sechstplatzierten SV Armstorf antreten (Sonntag, 11 Uhr, Kreissporthalle Lamstedt).