TV Brettorf sichert sich über Umweg Relegation doch noch den Klassenerhalt

Tabke-Team bewahrt die Nerven

+ © Uwe Spille Weiterhin erstklassig: Melanie Steenken (h. v. l.), Laura Marofke, Karen Kläner, Jule Weber, Laura Cording (v. v. l.), Neele Meves und Hannah Meyer vom TV Brettorf spielen auch in der Feldsaison 2024 im Bundesliga-Oberhaus. © Uwe Spille

Brettorf – Mit etwas Verspätung haben sich die Faustballerinnen des TV Brettorf doch noch den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Nord gesichert. Nach einer durchwachsenen Saison blieb die Mannschaft von Trainer Klaus Tabke bei den Relegationsspielen in Lemwerder ungeschlagen. Somit können die Schwarz-Weißen für ihre neunte Erstliga-Spielzeit auf dem Feld in Folge planen.

Die Feldsaison 2023 glich aus Brettorfer Sicht einem ständigen Auf und Ab. Die Leistungen stimmten oftmals. Doch was sich in den Spielzeiten zuvor angedeutet hatte, setzte sich weiter fort: Die Frauen um Kapitänin Karen Kläner ließen zu viele Chancen auf Siege aus und konnten gerade einmal vier ihrer 16 Spiele gewinnen. Damit landeten die Brettorferinnen in der Endabrechnung auf Tabellenplatz acht.

In Lemwerder bot sich ihnen die letzte Chance, den Klassenerhalt sozusagen auf dem Umweg perfekt zu machen. Und diese nutzten die Brettorferinnen eindrucksvoll. In allen drei Begegnungen gegen den Lemwerder TV, TSV Essel und MTSV Selsingen blieben sie ohne Satzverlust.

TV Brettorf – Lemwerder TV 3:0 (11:7, 11:9, 13:11): Bei strömendem Regen und schwierigen Platzverhältnissen lieferte sich der TVB mit dem Team des Gastgebers zum Auftakt ein spannendes Match, das insbesondere von den Angaben geprägt war. Nach dem deutlichen ersten Abschnitt machte es der LTV in den beiden folgenden Sätzen deutlich spannender. TVB-Angreiferin Melanie Steenken lieferte sich mit ihrer Gegenüber Saskia Gelhaus über weite Strecken ein packendes Duell. „Ich möchte Melanie ein großes Kompliment aussprechen. Sie hat uns mit ihrer Angabe im Spiel gehalten“, lobte Coach Tabke. In den entscheidenden Phasen stand dann auch die Brettorfer Defensive sicher und legte so die Grundlage, um auch aus dem Spiel heraus zu punkten. „Bei den Bedingungen war sicherlich auch die Erfahrung der Mädels ausschlaggebend“, sagte Tabke.

TV Brettorf – TSV Essel (11:7, 13:11, 15:14): Wie gegen Lemwerder startete Brettorf auch gegen den späteren Mitaufsteiger vom TSV Essel: Laura Marofke und Melanie Steenken im Angriff, dazu Jule Weber im Zuspiel sowie Laura Cording und Neele Meves in der Abwehr. Essel machte es defensiv zwar etwas besser als der LTV zuvor, aber Brettorfs Abwehr war auf die TSV-Schläge eingestellt. „Wir haben über den gesamten Tag gesehen die einfachen Bälle am besten aufgenommen und somit direkt unser Aufbauspiel eingeleitet“, zeigte sich Tabke zufrieden. Das änderte sich auch nicht durch die Einwechslung von Hannah Meyer. Brettorf legte in Durchgang eins stark vor – und behielt auch in den engen Sätzen zwei und drei mit 13:11 und 15:14 die Nerven. „Auch wenn wir zu Beginn der Sätze einmal zurückgelegen haben, haben wir immer die Ruhe bewahrt und uns zurückgekämpft“, sagte Tabke, der nach dem Sieg gegen Essel bereits einen Haken an den Klassenerhalt machen konnte.

TV Brettorf – MTSV Selsingen 3:0 (11:6, 11:9, 11:3): Ohne allzu große Bedeutung war das abschließende Duell gegen die junge Mannschaft des MTSV Selsingen, den früheren Verein von TVB-Schlagfrau Laura Marofke. Während die Brettorferinnen konzentriert agierten, schwanden beim MTSV mit zunehmender Spieldauer die Kräfte. Der dritte 3:0-Erfolg rundete den souveränen Brettorfer Auftritt an diesem Tag ab.

„Sicherlich haben wir auch von der Wettkampfhärte über den Saisonverlauf in der 1. Bundesliga profitiert“, konstatierte Tabke: „Wir haben die Nerven bewahrt und es wirklich gut gemacht.“