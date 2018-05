Tabke registriert kleine Fortschritte

Brettorf/Ahlhorn - Knappe Auswärtsniederlagen mussten die Faustballer des Ahlhorner SV und des TV Brettorf am zweiten Spieltag der 1. Bundesliga Nord quittieren. Ahlhorn unterlag beim deutschen Vizemeister TV Voerde mit 3:5. Brettorf zog ebenfalls mit 3:5 den Kürzeren beim TSV Hagen 1860.

TV Voerde – Ahlhorner SV 5:3 (11:9, 11:8, 5:11, 6:11, 11:5, 11:9, 6:11, 11:8): „Es war das erwartet enge Spiel – leider mit dem schlechteren Ausgang für uns“, bedauerte ASV-Coach Karsten Bilger. In den ersten beiden Sätzen waren Christoph Johannes, Erik Grotelüschen, Paul Barklage, Tim und Mats Albrecht noch nicht voll da. So machte Voerde jeweils die entscheidenden Punkte. Zu Beginn des dritten Durchgangs kam Sören Dahms für Paul Barklage. Während sich Dahms vorne rechts einsortierte, wechselte Erik Grotelüschen in die Abwehr. „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen und haben auch die Angaben von Philip Hofmann besser in den Griff gekriegt“, berichtete Bilger. „Aber nach dem Satzausgleich haben wir es leider verpasst, dass Spiel komplett zu drehen.“ Voerde war wieder obenauf. Knackpunkt der Partie war schließlich der achte Durchgang: Die Gäste führten bereits mit 7:4, schafften es aber nicht, den Entscheidungssatz zu erzwingen. „Es war das Spiel der vergebenen Chancen und hätte auch 5:3 oder 5:4 für uns ausgehen können. Voerde hat aber nicht unverdient gewonnen. Am Ende haben eine handvoll Bälle entschieden“, bilanzierte Bilger. Dass „auf allen Positionen noch fünf bis zehn Prozent Luft nach oben“ sei, stimmt ihn für die anstehenden Aufgaben jedoch optimistisch.

TSV Hagen 1860 – TV Brettorf 5:3 (15:13, 7:11, 11:6, 10:12, 11:9, 11:6, 11:13, 11:9): Die blutjunge Brettorfer Mannschaft offenbarte die gleichen Probleme wie beim Saisonauftakt gegen den TV Voerde (0:5). „Wir haben es wieder nicht geschafft, Satzführungen nach Hause zu bringen“, monierte Trainer Klaus Tabke. Sein Team lag im ersten (9:5), fünften (9:6) und achten (7:2) Durchgang deutlich in Front, am Ende jubelte jeweils Hagen. „Das ist ärgerlich! Mit ein paar älteren Spielern hättest du das Ding gewonnen“, meinte Tabke. Allerdings hielt er Malte Hollmann (Rückschlag), Hauke Rykena (Angabe), Marcel Osterloh, Hauke Spille und Tom Hartung zugute, „dass sie nie aufgegeben und immer ihre Chance gesucht haben“. Auch Vincent Neu, der im vierten Satz für Hollmann kam, und Moritz Cording, der im fünften Durchgang Osterloh ersetzte, fügten sich gut ein. „Im Endeffekt war Hagen nur cleverer. Wir hatten eine reelle Siegchance“, trauerte Tabke den verpassten Möglichkeiten nach. Dennoch hatte er „kleine Fortschritte“ gegenüber dem Voerde-Spiel ausgemacht: „Darauf können wir aufbauen.“ - mar