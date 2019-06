Tabke gratuliert dem TSV Hagen

Ahlhorn/Brettorf – Das war’s dann wohl! Die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf können sich die DM-Teilnahme nach der 1:5-Niederlage beim direkten Konkurrenten TSV Hagen 1860 aller Voraussicht nach abschminken. Klaus Tabke gratulierte den Westfalen bereits. „Wir wünschen Hagen viel Erfolg bei der ,Deutschen‘!“, sagte Brettorfs Coach. Das zweite DM-Ticket der Nordstaffel hat der VfK 01 Berlin gelöst. Der Spitzenreiter stellte beim 5:0-Auswärtserfolg über den Ahlhorner SV einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis.

Ahlhorner SV – VfK 01 Berlin 0:5 (2:11, 3:11, 5:11, 10:12, 9:11): „Das Ergebnis spricht für sich“, sagte Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht. Ohne ihren am Knie verletzten Hauptangreifer Christoph Johannes standen die Gastgeber gegen den amtierenden deutschen Vizemeister auf verlorenem Posten. Die Aufgaben des Schlagmannes übernahm stattdessen Nachwuchsakteur Rafael Drenske. An seiner rechten Seite spielte Paul Barklage. Die Abwehrreihe bildeten Erik Grotelüschen, Tim und Mats Albrecht. „Rafael hat das Beste rausgeholt“, nahm Tim Albrecht den 19-jährigen Ersatzmann in Schutz. Auch die Defensive stand recht gut. „Allerdings fehlte der Druck“, monierte Albrecht. Dadurch hatte die VfK-Abwehr wenig Mühe. „Sie haben jedes Ding auf Schuss gebracht, und Lukas Schubert konnte nach Belieben punkten“, erläuterte Albrecht. So wurden die ersten drei Sätze eine leichte Beute der Hauptstädter. Ab dem vierten Durchgang übernahm Tim Albrecht den Rückschlag, während Drenske von rechts die Angaben servierte. Das funktionierte laut Albrecht „deutlich besser“. Der ASV lag sowohl im vierten als auch fünften Abschnitt zunächst vorn. Doch trotz eines Satzballes im vierten Durchgang triumphierten jeweils die Berliner. „Dass wir nicht mit einem Sieg rausgehen würden, war eigentlich von vornherein klar. Aber wir haben uns nicht ganz schlecht verkauft“, resümierte Albrecht.

TSV Hagen 1860 – TV Brettorf 5:1 (9:11, 11:7, 11:5, 11:7, 11:5, 11:5): Da Moritz Cording berufsbedingt kurzfristig ausgefallen war, bildeten Timo Kläner, Hauke Spille und Tom Hartung die Brettorfer Hintermannschaft. Im Angriff begannen Hauke Rykena und Malte Hollmann. Die Gäste legten gut los und gewannen den ersten Durchgang mit 11:9. „Leider hat uns das keine Sicherheit gegeben. Unverständlicherweise haben wir da dann nicht weitergemacht“, bedauerte Klaus Tabke. Während seine Crew nichts mehr zuzusetzen hatte, kamen die Hagener immer besser in die Partie und spielten ihre größere Erfahrung und Routine aus. „Hagen war klar besser und hat verdient gewonnen. Bei uns fehlte der Wille dagegenzuhalten“, kritisierte Tabke. Die Gastgeber wehrten immer wieder kurz vor der Grasnarbe Bälle ab, die Tabke eigentlich schon für seine Farben verbucht hatte. Zudem hatte TSV-Angreifer Philip Hofmann einen Sahnetag erwischt. Dagegen vermisste Tabke bei seinen Schützlingen die jugendliche Unbekümmertheit: „Das war ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht schwirrte den Jungs zu viel im Kopf herum.“ Auch der eingewechselte Angreifer Vincent Neu konnte der Partie keine Wende geben. mar