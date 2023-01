TV Brettorf steht beim Leichlinger TV ein heißer Tanz bevor

Von: Sven Marquart

Wollen auch in Leverkusen wieder jubeln: die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf. © Uwe Spille

Brettorf – Mühelos hatten die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf zum Saisonauftakt gegen den Leichlinger TV gewonnen. Doch so entspannt wie beim 5:1 dürfte es im Rückspiel am Sonntag, 11 Uhr, in der Leverkusener Fritz-Jacobi-Halle nicht zugehen. „Man muss sich nur mal den Tabellenstand angucken“, erwartet Brettorfs Coach Klaus Tabke einen heißen Tanz.

Wenn es optimal läuft, kann seine Crew bereits die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft am 11. und 12. März in Gärtringen feiern. Aber auch die Leichlinger kämpfen als Vierter – punktgleich mit der drittplatzierten Berliner TS (beide 12:8) – ebenfalls noch um ihre DM-Chance.

Dass die Blütenstädter oben mitmischen, kommt für Tabke nicht überraschend. Schon in der vergangenen Hallensaison verpasste der LTV als Vierter nur knapp das DM-Ticket. Während der Vorbereitung auf die laufende Serie trafen beide Teams bei einem Turnier aufeinander. „Da haben sie auf mich einen sehr guten Eindruck gemacht“, sagt Tabke. „Sie haben eine solide Abwehr und mit Christian Weber einen guten Schlagmann.“

Durch die beiden Siege beim VfK 01 Berlin (5:1) und bei der Berliner TS (5:3) eroberten die Brettorfer am vergangenen Wochenende die Tabellenführung vom TSV Hagen 1860 zurück. „Das haben die Jungs sehr gut gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Vincent Neu erst seit Beginn des Jahres wieder voll im Training ist“, unterstreicht Tabke.

Linkshänder Neu hatte eigentlich aus beruflichen und privaten Gründen pausiert. Als sich Schlagmann Hauke Rykena beim Uni-Sport einen Bänderriss im Fuß zuzog, kehrte der Angreifer spontan zurück. „Ich glaube nicht, dass Hauke noch ein Ligaspiel machen wird, und auch hinter der DM steht ein großes Fragezeichen. Wenn er nicht voll einsatzfähig ist, werde ich kein Risiko eingehen. Dann kann Hauke lieber etwas länger die Füße stillhalten und dann in der Feldsaison wieder voll angreifen“, sagt Tabke.

Aber auch ohne seinen Mann mit der Trikotnummer 2 will der Spitzenreiter am Niederrhein im elften Saisonspiel den zehnten Sieg einfahren. „Dafür müssen wir eine absolut standfeste Abwehr haben, Christian Weber permanent vor große Aufgaben stellen und vorne konsequent unsere Chancen nutzen“, fordert Tabke.