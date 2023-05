TV Brettorf kämpft gegen SV Moslesfehn mit Startschwierigkeiten

Von: Sven Marquart

Teilen

Erhielt ein Sonderlob: Brettorfs Abwehrspieler Marcel Osterloh (vorne) bot im Derby gegen den SV Moslesfehn eine gute Leistung. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Derbysieger! Die Faustballer des TV Brettorf haben durch das 5:2 über den Landkreisrivalen SV Moslesfehn die Tabellenführung in der 1. Bundesliga Nord verteidigt. Beim Ahlhorner SV leuchtet nach dem 0:5 gegen den VfL Kellinghusen die rote Laterne.

TV Brettorf – SV Moslesfehn 5:2 (6:11, 11:8, 7:11, 11:4, 11:4, 11:8, 11:4): In den ersten drei Sätzen fanden die Brettorfer Hauke Rykena (Angabe), Vincent Neu (Rückschlag), Marcel Osterloh, Hauke Spille und Tom Hartung überhaupt nicht ins Spiel. „Moslesfehn hat es gut gemacht und uns nicht in unseren Rhythmus kommen lassen. Somit lagen wir zur Satzpause verdient mit 1:2 hinten“, sagte TVB-Coach Klaus Tabke. Er drehte an einigen Stellschrauben. „Wir wollten den Gegner mehr laufen lassen und mehr mit Auge spielen“, erläuterte er. Tatsächlich drückten die Gastgeber der Partie nun ihren Stempel auf, während Moslesfehn immer mehr Probleme bekam. „Die Mentalität und Stimmung waren nun wesentlich besser“, sagte Tabke. Lediglich im sechsten Satz wurde es noch einmal eng. „Da haben wir zu viele Eigenfehler eingestreut“, meinte Tabke. Eine gute Leistung attestierte er vor allem seinem Defensivmann Marcel Osterloh. „Marcel hat einen schönen ruhigen Ball gespielt“, lobte Brettorfs Übungsleiter.

Ahlhorner SV – VfL Kellinghusen 0:5 (5:11, 5:11, 6:11, 5:11, 10:12): Wie schon beim 1:5 gegen den TSV Hagen 1860 musste der ASV erneut ohne seinen privat verhinderten Schlagmann Jan Hermes auskommen. Im Angriff übernahm Ole Kaltenhauser die Hauptverantwortung mit Angabe und Rückschlag. Ole Wilke unterstützte ihn in der Offensive. Dahinter agierten Anton Brod, Tim Albrecht und Andrej Macht. „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Die Einstellung stimmte nicht. So hatten wir Kellinghusen nicht viel entgegenzusetzen“, sagte Ahlhorns Spielertrainer Tim Albrecht. Schon der Aufbau des ASV war stockend. „Wir haben selbst einfachste Bälle nicht sauber nach vorne gebracht“, berichtete Albrecht. Auch deshalb konnte der Angriff kaum Druck auf die sicher stehende VfL-Abwehr entfachen. Ganz anders die Gäste aus Schleswig-Holstein: Ihre Angreifer Rouven Kadgien, Jannis Wethling und Sascha Heidrich, der im dritten Satz in die Partie kam, schlugen sehr variabel und ließen dem ASV wenig Abwehrchancen. „Trotzdem hätten wir das Spiel enger gestalten können, wenn wir ein bisschen mehr Kampf und Einsatz aufs Feld gebracht hätten“, meinte Albrecht. Lediglich den fünften Satz hielt das Tabellenschlusslicht komplett offen. „Aber auch da haben wir in den entscheidenden Momenten die Punkte nicht gemacht. Deshalb geht das Ergebnis am Ende auch in dieser Deutlichkeit in Ordnung“, erklärte Albrecht.