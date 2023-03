TV Neerstedt kann bei einer Niederlage in Habenhausen auf einen Abstiegsplatz rutschen

Von: Jürgen Prütt

Krank: Noelle Storck verpasst das Auswärtsspiel beim ATSV Habenhausen. © Tamino Büttner

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt müssen für das zweite Auswärtsspiel in Folge nur eine kurze Anfahrt in Kauf nehmen: Eine Woche nach der 28:39-Abfuhr bei der SG Neuenhaus/Uelsen geht es für die Grün-Weißen zum ATSV Habenhausen (Sonntag, 15 Uhr).

Da mit dem SV Werder Bremen II und der SG Findorff an diesem Wochenende zwei Rivalen der Grün-Weißen im Kampf um den Klassenerhalt im direkten Duell aufeinandertreffen, droht dem TV Neerstedt bei einer Niederlage in der Hinni-Schwenker-Halle der Sturz auf einen Abstiegsrang. Als Elfter der Tabelle hat die Crew aus der Gemeinde Dötlingen 12:20 Punkte auf dem Konto. Werder und Findorff rangieren im Klassement mit jeweils 11:23 Zählern auf den Plätzen zwölf und 13.

Mit der Tabellensituation will sich Cordula Schröder-Brockshus jedoch nicht beschäftigen. „Das ist mir egal. Wir haben noch neun Spiele. Wir werden in dieser Saison bestimmt noch das eine oder andere Mal auf einem Abstiegsplatz landen. Wichtig ist, dass wir Ruhe bewahren. Abgerechnet wird dann ohnehin am Schluss“, betont die Trainerin des TV Neerstedt. „Im Vorjahr haben wir die Punkte für den Klassenerhalt auch erst im April eingesammelt.“

Beim kommenden Gegner habe es nach der 24:31-Pleite bei der HSG Hude/Falkenburg „Unruhe gegeben“, weiß Cordula Schröder-Brockshus zu berichten. „Trainer Ingo Renken hat nach der Partie in Hude seinen Posten geräumt.“ Das müsse aber nicht unbedingt eine gute Nachricht sein, findet die 29-Jährige. „Oft krempeln Teams nach einem Trainerwechsel ja besonders die Ärmel hoch“, erwartet die TVN-Übungsleiterin bestens motivierte Gastgeberinnen. Nach einer guten Hinrunde läuft es für Habenhausen in der Rückserie bisher suboptimal. Seit fünf Spielen wartet der Aufsteiger mittlerweile auf einen Sieg.

Beim 28:30 im Hinspiel lieferten sich beide Kontrahenten ein enges Match. „Katrin Friedrich hat in der Schlussphase den Unterschied ausgemacht“, erinnert sich Cordula Schröder-Brockshus. Zwölf Treffer standen am Ende für die ehemalige Zweitligaspielerin des SV Werder Bremen zu Buche. „Wir müssen in der Deckung das Eins-gegen-eins gut verteidigen“, weiß Neerstedts Trainerin, wo die Hebel anzusetzen sind.

Vor der Partie in Uelsen hatte Cordula Schröder-Brockshus um die Einsätze von Rieke von Seggern, Leonie Voigt und Sharleen Siemers gebangt. Torfrau von Seggern und Linkshänderin Voigt konnten letztlich mitmischen. Für die Begegnung beim Tabellensiebten drohen zwei andere Spielerinnen auszufallen. „Noelle Storck und Lisa Maus sind krank“, erklärt Cordula Schröder-Brockshus. Kann die zuletzt formstarke Lisa Maus nicht auflaufen, blieben Katharina Stuffel und Delia Mathieu – nach Beendigung ihrer Babypause – als Optionen für die Nahwurfzone.