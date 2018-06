„Die Tabelle lügt nicht!“

Landkreis - Riesenerleichterung beim TV Jahn und beim SV Achternmeer, blankes Entsetzen beim Ahlhorner SV und der SVG Berne: Während Jahn (1:3 bei Meister FC Hude) und Achternmeer (3:1 gegen den SV Atlas II) am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga den Klassenerhalt perfekt machten, müssen Ahlhorn (6:2 beim TSV Ippener) und Berne (1:3 beim TuS Heidkrug) den Gang in die 1. Kreisklasse antreten.

Allerdings könnte der Tabellenvorletzte aus Ahlhorn eventuell durch eine Hintertürchen den Ligaverbleib schaffen. Denn es verdichten sich die Anzeichen, dass der TSV Ippener sein Team aus der Kreisliga zurückziehen wird. TSV-Fußballfachwart Dieter Märtens wollte sich auf Nachfrage nicht zu den kursierenden Gerüchten äußern und bat um ein paar Tage Geduld. Für Montag sei eine Sitzung geplant. „Da werden wir ein paar Dinge besprechen. Oberstes Gebot war, dass wir die Saison sportlich anständig zu Ende bringen – und das haben wir geschafft“, betonte Märtens.

TSV Ippener – Ahlhorner SV 2:6 (1:1): Zwar köpfte ASV-Kapitän Kai Brüning nach einem Eckstoß das 1:0 (11.), doch die Führung schien den Abstiegskandidaten eher zu lähmen als zu beflügeln. „Ich habe vergessen, Sonnenmilch einzupacken, denn ich hatte den Eindruck, dass die Spieler in der ersten Halbzeit ein Sonnenbad nehmen wollten. Aber selbst wenn ich welche dabei gehabt hätte, wäre der Lichtschutzfaktor zu niedrig gewesen, so wenig wie sie sich bewegt haben“, sagte ASV-Coach Jörg Beckmann. Folgerichtig erzielte Zana Ibrahim mit einem platzierten Flachschuss das 1:1 (31.). Es war der 33. Saisontreffer des TSV-Angreifers, der sich damit auch die Torjägerkrone sicherte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte Bassel Ibrahim die Platzherren sogar mit 2:1 in Front (51.). Doch dann verletzte sich Bekir Yapici am Knie und konnte nicht mehr weitermachen. Außerdem sah TSV-Kapitän Gabriel Sasmaz wegen wiederholten Reklamierens Gelb-Rot (73.). Als einziger Ersatzspieler war Mohamed Chahrour auf dem Spielbericht eingetragen. „Ich habe kurz überlegt, aber ich hatte Rückenschmerzen und hätte nichts zum Spiel beitragen können“, entschied sich der TSV-Coach gegen einen Einsatz. Mit zwei Männern weniger auf dem Feld fing sich Ippener noch fünf Gegentreffer durch Dennis Reiter (60.), Stefan Rupprecht (75./90.+3/90.+5) und Gudlijan Arifi (82.). Durch den Sieg reichte der ASV die rote Laterne an die SVG Berne weiter – und hofft nun auf einen Rückzieher des TSV Ippener, der den Klassenerhalt bedeuten würde. Trotzdem: „Die Tabelle lügt nicht – so einfach ist das! Aber wir habe es nicht heute vergeigt“, meinte Beckmann. Entscheidend sei die schlechte Phase im April gewesen, als sein Team aus sechs Partien lediglich zwei Zähler holte.

TSV Großenkneten – FC Huntlosen 1:1 (0:0): In dem chancenarmen und von vielen Fehlpässen geprägten Derby ging die erste Halbzeit an Kneten. „In der zweiten waren wir dann ein bisschen besser“, meinte Huntlosens Imterimscoach Jan Schindler. Trotzdem gingen die Gastgeber in Führung: Als FC-Keeper Hauke Büsselmann einen Schuss nicht festhalten konnte, war Julian Westphal zur Stelle und staubte zum 1:0 ab (82.). Kurz vor Schluss überwand Dennis Jielg Großenknetens Torhüter Sönke Bleydorn mit einer Bogenlampe aus gut und gerne 25 Metern zum 1:1 (89.). „Ein gerechtes Ergebnis“, fand Schindler, der nun den Platz auf der Trainerbank für Maik Seeger räumt. Auch Klaus Delbanco stand letztmals an der Seitenlinie. Nach zweieinhalb Jahren als TSV-Coach zieht er einen Schlussstrich. Eine neue Aufgabe hat Delbanco noch nicht ins Auge gefasst.

TV Dötlingen – Delmenhorster TB 3:1 (1:0): Zum Abschluss boten die Dötlinger keine wirklich gute Leistung. Nach Foul an Shqipron Stublla brachte Lukasz Sawicki die Gastgeber per Strafstoß mit 1:0 in Führung (40.). Für den Angreifer war es wie für Torhüter Tino Auffarth das letzte Spiel – beide hören auf. Auffarths Platz im Kader wird Max-Philipp Schultz von den A-Junioren des VfL Wildeshausen einnehmen. In der zweiten Halbzeit steigerte sich der DTB und kam durch Daniel Glander zum 1:1 (54.). Doch Jan Mewis mit einem feinen Lupfer (65.) und Johan Hannink (75.) sicherten den Dötlingern den vierten Platz in der Endabrechnung. „Wir feiern jetzt diese geile Saison!“, erklärte Trainer Markus Welz, dessen Crew mit 34 Punkten das beste Rückrundenteam war. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, das Shqipron Stublla nach Foul an Roman Seibel einen Strafstoß an die Latte setzte. (51.). „Shqipron ist nach seiner tollen Rückrunde frei von jeder Kritik“, meinte Welz. - mar