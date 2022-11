TV Brettorf spielt beim 5:1 in Moslesfehn seine Cleverness aus

Von: Sönke Spille

Favoritenrolle bestätigt: Tabellenführer TV Brettorf um Hauke Rykena (l.) behauptete sich beim Schlusslicht SV Moslesfehn mit Florian Würdemann (r.). © Uwe Spille

Landkreis – Es bleibt dabei: Während die Faustballer des TV Brettorf weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der 1. Bundesliga Nord thronen, warten die Ligakonkurrenten SV Moslesfehn und Ahlhorner SV immer noch auf ihren ersten Saisonsieg. Während der ASV mit 0:5 beim SV Armstorf unterging, unterlag der SV Moslesfehn den Brettorfern im Landkreisduell mit 1:5.

SV Moslesfehn – TV Brettorf 1:5 (12:14, 12:10, 6:11, 10:12, 8:11, 3:11): Der TV Brettorf musste sich die beiden Punkte hart erkämpfen. „Es waren tolle Spielszenen dabei, bei denen nicht zu erkennen war, dass hier der Tabellenführer gegen das Schlusslicht spielt, sondern eher zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel“, sagte TVB-Trainer Klaus Tabke nach dem Derby. Dass sein Team nach der Partie dennoch weiter ungeschlagen ist und der SVM auch nach dem fünften Saisonspiel weiter auf seine ersten Zähler wartet, war letztlich der Brettorfer Cleverness in den entscheidenden Momenten geschuldet.

Aus Moslesfehner Sicht wurde dabei die Verlängerung des vierten Satzes zum Knackpunkt des gesamten Spiels. Die Hausherren hatten beim Stand von 10:8 zwei Satzbälle, die sie nicht nutzten. Und beim Stand von 10:10 kam es nach einem Blockduell zwischen Florian Würdemann und Malte Hollmann zu einer kniffligen Schiedsrichterentscheidung. So gab es statt des dritten Satzballs für den SVM Wiederholung der letzten Angabe, die Würdemann in die Leine setzte und Hauke Rykena kurz darauf den ersten Brettorfer Satzball zum 12:10 verwandelte. „Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir richtig gut mitgespielt“, haderte SVM-Coach Bodo Würdemann mit der verpassten Chance auf den 2:2-Satzausgleich.

In diesen vier Sätzen hatten die Hausherren dem Spitzenreiter nicht nur Paroli geboten, sondern ihn mächtig unter Druck gesetzt. Während Florian Würdemann und Hauke Rykena aus der Angabe volles Risiko gingen – und ihnen so auch die eine oder andere Fehlangabe unterlief – sorgten beide Abwehrseiten immer wieder für spektakuläre Rettungsaktionen. Nach dem 3:1 kippte die Begegnung dann aber auf Seite der Brettorfer. Im sechsten Durchgang rotierte der SVM auf allen Positionen. Eine Wende gelang so aber nicht. Stattdessen machten die Gäste den Sieg perfekt. „Wie Moslesfehn mit einer Leistung wie aus diesem Spiel noch keine Punkte haben kann, ist für mich unerklärlich“, lobte Klaus Tabke den Auftritt der Hausherren, der auch seinem Gegenüber Mut machte: „Mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, bin ich sehr zufrieden“, sagte Würdemann: „Der Kampfgeist und die Spielfreude sind wieder zurück.“

SV Armstorf – Ahlhorner SV 5:0 (11:9, 11:8, 11:3, 11:9, 11:8): Ohne einen einzigen Satzgewinn musste der ASV die Heimreise aus dem Landkreis Cuxhaven antreten. Rund eine Woche nach dem Derby in Brettorf hatten die Ahlhorner personell umgestellt. Christoph Johannes übernahm an der Seite von Hauptangreifer Jan Hermes die Angabe, Tim Albrecht rückte zwischen Mats Albrecht und Andrej Macht auf seine angestammte Position im Zuspiel. Doch auch in neuer Formation glich der Spielverlauf nahezu dem der 0:5-Pleite beim TVB. „Wir sind wieder zu spät gestartet und haben in allen Sätzen relativ deutlich zurückgelegen“, berichtete Spielertrainer Tim Albrecht. Aus der Angabe unterliefen den Blau-Weißen zu viele Fehler, und auch in der Defensive konnten sie ihr Leistungsvermögen nicht abrufen.

Mitte des vierten Satzes stellte Ahlhorn noch einmal um, Albrecht selbst übernahm den Rückschlag. Doch auch das brachte nicht die erhoffte Wende. „Armstorf hat es sehr konsequent gemacht, hat sehr gut gestanden“, sagte der Nationalspieler: „Und mit Jannik Peters haben sie einen am Block, der noch einmal eine Etage höher ist als Jan oder ich.“

Während Brettorf die Tabelle weiter anführt, stehen Ahlhorn und Moslesfehn am Tabellenende. Das direkte Duell zwischen den beiden noch sieglosen Schlusslichtern am kommenden Freitag, 2. Dezember, 20 Uhr, in Ahlhorn dürfte somit bereits zum Alles-oder-nichts-Spiel werden, um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren.