Jonas Pleus (r.) brachte die SGH DHI Harpstedt per Foulelfmeter in Führung. - Foto: Marquart

Wildeshausen/Harpstedt - Michael Würdemann war nach dem 1:1 gegen den VfL Stenum „mega angefressen“. Nicht nur, dass die A-Junioren der SG DHI Harpstedt den Sieg in der Fußball-Bezirksliga in der letzten Minute aus der Hand gegeben hatten – zudem beklagte der Tabellensechste mehrere Ausfälle. „Das ist der Super-GAU“, ächzte Trainer Würdemann.

SG Essen/Bevern – VfL Wildeshausen 1:0 (0:0): Gegenüber dem 1:5 gegen Stenum und dem 0:9 in Abbehausen registrierte VfL-Coach Dirk Lenkeit eine deutliche Leistungssteigerung. Als Problem entpuppte sich das schmale Aufgebot. Die Krandel-Kicker waren lediglich mit 13 Akteuren angereist, darunter zwei Keeper. Während Marc-Julian Höfken das Tor hütete, spielte Max-Philipp Schultz im Feld. „Mit einem größeren Kader wäre mehr drin gewesen“, meinte Lenkeit. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Slava Herzog im Anschluss an einen Eckball (63.). „Aber meiner Meinung nach war ein klares Foul am Keeper vorausgegangen“, monierte Lenkeit. Es war nicht die einzige Entscheidung, mit der er nicht einverstanden war. Schiedsrichter Niklas Hinners (SFN Vechta) versagte seiner Crew auch einen Handelfmeter (74.). „Er hat’s anders gesehen, aber merkwürdig ist das schon “, ärgerte sich Lenkeit. Seinem Team wollte er keinen Vorwurf machen: „Die kämpferische Leistung war top.“

SG DHI Harpstedt – VfL Stenum 1:1 (0:0): In Merlin Janowsky (Sprunggelenkprellung) und Magnus Ellermann (Nagelbettentzündung) musste die Doppelsechs der Gastgeber schon vor dem Anpfiff passen. Nach 20 Minuten humpelte Matthes Barenbrügge (Pferdekuss) vom Feld. „Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaft total zerfahren“, berichtete Würdemann. Im zweiten Abschnitt nahmen Hannes Neuhaus und Julian Meyer das Zepter in die Hand – fortan lief es bei den Platzherren wesentlich besser. Vor allem über Jan Taute auf der linken Seite wurde es immer wieder brandgefährlich. Taute holte auch den Strafstoß heraus, den Jonas Pleus zum 1:0 verwandelte (69.). Allerdings zog sich der Gefoulte einen Bänderriss in der Schulter zu und dürfte mehrere Wochen ausfallen. „Anschließend müssen wir den Deckel drauf machen“, sagte Würdemann. Doch Julian Meyer setzte den Ball aus vier Metern Entfernung weit über den leeren Kasten. Stenum warf in der Schlussphase alles nach vorne – und wurde belohnt. Rene Bausen stand am zweiten Pfosten völlig blank und ließ sich nicht lange bitten, zum 1:1 einzuschieben (90.). Die nächsten Partien muss die SG DHI auch ohne Dennis Beier bestreiten, der auf einem mehrwöchigen Lehrgang ist. - mar