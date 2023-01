TV Neerstedt II geht gegen HSG Friesoythe die Kraft aus – 29:32

Von: Sven Marquart

Teilen

Nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte: Obwohl Anna Görke kränkelte, gelangen Neerstedts Rückraumspielerin gegen die HSG Friesoythe acht Treffer. © Tamino Büttner

Neerstedt – Von ihren ersten zehn Saisonspielen haben die Regionsoberliga-Handballerinnen der HSG Friesoythe sieben verloren und nur drei gewonnen. Zwei Siege holte der Tabellenachte dabei gegen den TV Neerstedt II. Nach dem 24:20 im Hinspiel setzte sich die HSG nun auch im zweiten Vergleich mit 32:29 (14:13) durch.

„Ich weiß nicht, woran es liegt. Friesoythe hat zwar ein gutes Angriffsspiel und zieht immer volle Pulle durch, aber normalerweise müssen wir die schlagen“, rätselte Neerstedts Coach Waldemar Struß über die Ursachen für die neuerliche Pleite.

Neben Manuela Garms, die sich bei ihrem Comeback in der Vorwoche eine Bänderdehnung zugezogen hatte, fehlten bei den Hausherrinnen auch Sarah Oehlerking, Lea Böttjer (beide Urlaub) und Lisa Mutke (verletzt). Dafür sprang Anne Uken ein. Ohne gelernte Spielmacherin mussten Sarah Schwarz und Kathleen Menge in der Rückraummitte aushelfen. Beide gaben ihr Bestes. „Aber hat man gemerkt, dass ihnen die Routine fehlt“, meinte Waldemar Struß. Dennoch begann seine Crew gut und legte eine 4:1-Führung (4.) vor. Doch schon beim 6:6 (8.) war das Polster aufgezehrt. „Irgendwie waren die Mädels nicht wach. Dadurch ist Friesoythe immer wieder zu einfachen Toren gekommen“, berichtete Neerstedts Co-Trainerin Antje Struß. Das besserte sich aber nach der Umstellung von einer 5:1- auf eine 6:0-Abwehr (20.).

Im zweiten Abschnitt warf Anna Görke Neerstedt per Siebenmeter mit 19:17 (37.) in Front. Doch ab dem 20:19 (43.) durch Marina Hilker legte dann die HSG immer wieder vor. Trotzdem war beim 28:28, das erneut Anna Görke per Strafwurf erzielte (55.), noch alles drin. „Aber am Ende fehlte die Kraft“, sagte Antje Struß. Neben der achtfachen Torschützin Anna Görke kränkelte auch ihre Rückraumkollegin Antonia Kallifidas.

Stenogramm TV Neerstedt II – HSG Altes Amt Friesoythe 29:32 (13:14) TV Neerstedt II: Martinkowski - Bajorat (2), Kracke (1), Görke (8/4), Kallifidas, J. Böttjer, Adams, Uken (1), Kammann (6), Schwarz (5), Petko (4/1), Berger (1), Menge (1) Siebenmeter: TVN 7/5, HSG 5/3 Zeitstrafen: TVN 4, HSG 3 Schiedsrichter: Thomas Beckmann/Heinz Legal