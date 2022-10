TV Neerstedt II verliert Nachholspiel bei der HSG Altes Amt Friesoythe mit 20:24

Von: Sven Marquart

Starker Rückhalt: Neerstedts Torhüterin Christine Martinkowski parierte in Friesoythe unter anderem drei Siebenmeter. © Tamino Büttner

Neerstedt – Mangels Schiedsrichter war das Spiel zwischen den Regionsoberliga-Handballerinnen der HSG Altes Amt Friesoythe und des TV Neerstedt II schon einmal ausgefallen. Und auch der zweite Versuch stand auf der Kippe, weil die angesetzten Referees nicht erschienen waren. Als Ersatz sprangen Johannes Grumbd und Christopher Tintelott ein. Mit 30-minütiger Verspätung konnte die Partie doch noch beginnen. „Allerdings hat uns die Wartezeit nicht gutgetan“, sagte Neerstedts Trainer Waldemar Struß nach der 20:24 (10:16)-Niederlage.

Die Gäste legten durch Treffer von Verena Kammann, Fabienne Bajorat und Malin Kracke eine 3:1-Führung (2.) vor und hielten die Partie bis zum 10:11 (20.) offen. Weil sich Anna Görke und Lisa Mutke verletzt hatten, musste Struß anschließend durchwechseln. Das tat dem Neerstedter Spiel nicht gut. Bis zur Pause gerieten die Grün-Weißen mit 10:16 ins Hintertreffen.

Nach dem Seitenwechsel gestattete die Oberliga-Reserve den Hausherrinnen fast neun Minuten keinen Treffer. „Leider konnten wir das nicht ausnutzen, weil wir im Angriff zu ungeduldig gespielt und aus schlechten Positionen abgeschlossen haben“, bedauerte Co-Trainerin Antje Struß. So wuchs der Rückstand bis auf neun Tore an (13:22/50.). „Aber es war wichtig für mich zu sehen, dass sich die Mannschaft nicht hängen lässt und immer weitermacht“, sagte Waldemar Struß. Mit sechs Treffern in der Schlussphase gestaltete Sarah Schwarz das Ergebnis noch etwas freundlicher.

Stenogramm HSG Altes Amt Friesoythe – TV Neerstedt II 24:20 (16:10) TV Neerstedt II: Martinkowski - Bajorat (2), Kracke (1), Hoyng, Görke (6/2), Uken, Mutke (1), Böttjer, Oehlerking, Adams, Kammann (1), Schwarz (7), Menge, Petko (2/1) Siebenmeter: HSG 3/0, TVN 4/3 Zeitstrafen: HSG 6, TVN 1 Schiedsrichter: Johannes Grumbd/Christopher Tintelott