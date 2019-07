Stolz auf Ehrgeiz, Sorge um Verletzte

Harpstedt – Der Kreis war schon mal größer. Doch das gute Dutzend derer, die sich am Mittwochabend in dieser Runde vor dem Teamtraining des Harpstedter TB dehnten, ist dichter zusammengerückt.

Genau diesen Effekt, das engere Beieinanderstehen und Durchstehen der aktuellen Verletztenmisere, erhofft sich ihr Trainer Jörg Peuker: „Alle, die noch dabei sind, zeigen richtigen Ehrgeiz, die Einstellung ist vorbildlich“, unterstrich der A-Lizenz-Inhaber nach der jüngsten Übungseinheit bei Temperaturen von noch immer gut 30 Grad: „Ich hoffe, dass die Jungs sich weiter so zusammenraufen“, wünschte sich der Coach des Fußball-Kreisligisten vor dem Pflichtspiel-Start in der ersten Runde des Kreispokals am Sonntag um 15.00 Uhr bei den Kickers Ganderkesee. Die Partie gegen das Schlusslicht der 4. Kreisklasse aus der Vorsaison sei in Anbetracht der ihm fehlenden 14 Erstherren-Akteure kein Selbstläufer. „Ich werde also wie in vielen Testspielen wieder die Zweite um Hilfe bitten müssen“, schildert Peuker seufzend: „Mittlerweile traue ich mich fast nicht mehr, dort anzurufen.“

Diese für ihn insgesamt 20. Saisonvorbereitung hat er „in solch einer Form noch nie erlebt“. Wann immer in den letzten Tagen sein Handy klingelte, „lief es mir kalt den Rücken runter. Das allein ist bei diesem Wetter zwar nicht schlecht, aber unser ursprüngliches Saisonziel, noch mal oben anzugreifen, haben wir nach unten korrigiert.“

Immerhin: Christoph Mädlers Verletzung aus der Vorwoche (wir berichteten) entpuppte sich nach einer Computertomografie nicht als Mittelfußbruch. An einen Einsatz des Stammtorwarts ist vorerst dennoch nicht zu denken: „Christoph hat erst mal eine Schiene bekommen, aber die Schmerzen sind erheblich“, berichtet sein „Chef“.

Zuvor hatte es Timo Höfken mit einem Unterarmbruch, Jonas Pleus mit einem Innenband-Anriss und ihren Offensivkollegen Niklas Fortmann erwischt, der sich einer Operation im Sprunggelenk unterziehen musste. Noch gar nicht in die Vorbereitung eingreifen konnte der aus dem eigenen Nachwuchs beförderte Christoph Kammann, der sich in seinem letzten Spiel für die Bezirksliga-A-Junioren einen Schienbeinbruch zuzog. „Christoph wird wohl erst nach der Winterpause bei uns einsteigen“, bedauert Peuker. Doch er freut sich schon auf die Rückkehr des Youngsters: „Der Junge ist im defensiven Mittelfeld ein ruhiger Vertreter, spielt unaufgeregten Fußball, kann ein Spiel beruhigen oder auch schnell machen“, lobt er den Sechser.

Neuzugang Höfken bezeichnet der Trainer als „einen Stürmer, den ich gesucht habe: Mit seiner kräftigen Statur kann er den Ball abschirmen, er ist kaltschnäuzig vor dem Tor, aber auch in der Lage, seine nachrückenden Kollegen einzusetzen.“

Lukas Brümmer als weiterem Neuling im Kader attestiert der Übungsleiter ebenfalls ein hohes Maß an Spielintelligenz: „Lukas ist technisch beschlagen, kann auf der linken und auf der rechten Seite wirbeln.“ Körperlich müsse der aus der A-Jugend aufgerückte Offensivmann allerdings noch zulegen: „Lukas ist zwar schnell, aber wir wollen ihn nicht zu früh unter Druck setzen“, verdeutlicht Peuker.

Ebenfalls auf beiden Flügeln wäre der von den SFN Vechta II gekommene Burak Demirci einsetzbar – „aber auch im Sturmzentrum“, erklärt Peuker: „Burak will es bei uns schaffen. Er kommt an den Trainingsabenden extra mit dem Zug aus Lohne nach Wildeshausen, von dort nehme ich ihn dann mit nach Harpstedt“, umschreibt er den Aufwand, den Demirci betreibt. Doch er lobt: „Er hat sich bei uns schnell zurechtgefunden.“

Zu den positivsten Überraschungen der seit 26. Juni laufenden Vorbereitung zählt Thies Meyer, wie Brümmer und Kammann aus der eigenen A-Jugend: „Vor ein paar Wochen hatte Thies mal kurz überlegt, eine Pause einzulegen. Zum Glück stellt sich die Frage für ihn jetzt nicht mehr. Er hat in unseren Testspielen auf der rechten Abwehrseite sofort überzeugt“, verrät Peuker.

Zudem freut sich der A-Lizenz-Inhaber, dass der bisherige Kader so zusammenblieb und der eine oder andere Abwerbe-Versuch ins Leere lief. „Wir werden jedoch je nach Personallage gelegentlich von unserem 4-1-4-1-System abweichen müssen“, sagt Peuker mit Blick auf sein umfangreiches Lazarett.