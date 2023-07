Nationalmannschaft um Tim Albrecht startet erfolgreich in die Faustball-WM

Stimmung cool, Organisation top

+ © Petra den Dulk Schlag ein: Zuspieler Tim Albrecht (r.) und Angreifer Patrick Thomas feiern im WM-Auftaktspiel gegen Namibia einen Punktgewinn. © Petra den Dulk

Mannheim/Ahlhorn – Das Unternehmen Titelverteidigung hat erfolgreich begonnen. Bei der Faustball-Weltmeisterschaft in Mannheim haben die deutschen Männer um Tim Albrecht vom Ahlhorner SV ihr erstes Vorrundenspiel gegen Namibia mühelos mit 3:0 (11:2, 11:5, 11:4) gewonnen.

„Das war ein guter Start für uns“, sagte der 30-jährige Zuspieler, der zur Anfangsformation gehörte. Außerdem hatte Bundestrainer Olaf Neuenfeld zunächst Patrick Thomas und Nick Trinemeier im Angriff sowie Jakob Kilpper und Geburtstagskind Jonas Schröter, der 27 wurde, in der Abwehr aufgeboten. Wie angekündigt, gab Neuenfeld jedoch seinem gesamten Zehner-Kader Einsatzzeit.

Nachdem Turn-Legende Eberhard Gienger den Spielball per Fallschirm in die Arena gebracht hatte, legte der amtierende Weltmeister gleich ganz stark los und holte sich den ersten Satz mit 11:2. „Namibia war zum Start ein guter Gegner. Wir konnten die Bälle direkt gut vorschicken und unser Spiel so aufziehen, wie wir uns das vorgestellt hatten“, berichtete Albrecht. Die Sätze zwei und drei schnappte sich das Team des WM-Gastgebers dann mit 11:5 und 11:4.

Dabei sorgten die 2200 Zuschauer im Rhein-Neckar-Stadion, darunter auch rund 100 namibische Fans, für eine prächtige Atmosphäre. „Die Stimmung ist ziemlich cool“, freute sich Albrecht. Auch organisatorisch sei alles top – die Verantwortlichen um WM-Geschäftsführer Sönke Spille (Brettorf) haben ihre Hausaufgaben offensichtlich gemacht.

Am Sonntagabend stand dann das zweite Gruppenspiel gegen die Schweiz an (war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Die Eidgenossen hatten sich zum Auftakt mit 3:1 gegen Italien durchgesetzt. „Das wird die erste große Bewährungsprobe. Trotzdem gehen wir als Favorit ins Spiel“, erklärte Albrecht: „Aber wir müssen natürlich unsere Leistung abrufen, um den ersten großen Schritt in Richtung Gruppensieg zu machen.“ Bundestrainer Neuenfeld hatte dem Wildeshauser bereits mittags mitgeteilt, dass er in der zweiten Partie zunächst auf der Bank Platz nehmen werde. „Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich Einsatzzeit bekommen könnte“, meinte Albrecht. Wie bei den vergangenen großen Turnieren teilt er sich den Job auf der Mittelposition auch diesmal wieder mit Kapitän Fabian Sagstetter (TV Schweinfurt-Oberndorf).

Zum Abschluss der Vorrunde trifft die deutsche Mannschaft an diesem Montag, 10 Uhr, dann noch auf Italien.

Ihr großes Ziel ist das WM-Finale am Samstag, 29. Juli, 15.30 Uhr, in der SAP-Arena. Seit 2011 hat die Crew von Bundestrainer Neuenfeld sämtliche Titel bei großen Turnieren abgeräumt.