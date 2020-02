Sternchen für Garms und Ahrens

Neerstedt – Die Regionsoberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt II können den Meistersekt nach dem 31:25 (13:15) bei der TS Hoykenkamp allmählich kaltstellen. Da zudem die HSG Blexen mit 24:26 beim Oldenburger TB verlor, haben die Neerstedterinnen bei noch sechs ausstehenden Spielen nun fünf Punkte Vorsprung auf ihren Verfolger aus der Wesermarsch. „Wir sind aber noch nicht ganz am Ziel, auch wenn es langsam in die richtige Richtung geht“, wiegelte Trainer Tim Gersner ab.

Der Landkreisrivale aus Hoykenkamp hatte sich gut auf den Spitzenreiter vorbereitet und schlug ein hohes Tempo an. Weil die Neerstedter Abwehr nicht aggressiv genug zu Werke gegangen war und die Torhüterinnen Christine Martinkowski und Andrea Grashorn in der ersten Halbzeit lediglich drei Würfe parieren konnten, nahm der Tabellenfünfte eine verdiente Zwei-Tore-Führung mit in die Pause.

In der zweiten Hälfte deckten die Gäste bissiger und schlossen im Angriff konzentrierter ab. „Letzten Endes hatten wir mehr Qualität“, meinte Gersner. „Sternchen“ verteilte er an die neunfache Torschützin Manuela Garms und Melanie Ahrens: „Sie sind kämpferisch vorweg gegangen und haben die Mannschaft mitgerissen.“ mar

TV Neerstedt II: Martinkowski, Grashorn - Pundsack (4/1), Böttjer (5), Kracke (3), Rensberg, Mutke, Oehlerking, Garms (9/4), Ahrens (5/1), Petko (3), Berger (2), Brengelmann.