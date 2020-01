VfL Stenum wiederholt Futsal-Triple

A-, B- und C-Junioren gewinnen Kreistitel / Wildeshauser aus der Dusche ins Halbfinale

+ Triumph auf der ganzen Linie: Die A-Junioren (linkes Bild), B-Junioren (rechtes Bild) und C-Junioren (ohne Foto) des VfL Stenum holten den Kreistitel im Futsal. Fotos: Fussballkreis

Landkreis – Der Nachwuchs des VfL Stenum ist im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst weiterhin das Nonplusultra. Wie schon im Vorjahr schaffte der Verein aus der Gemeinde Ganderkesee bei den Endrunden um die Futsal-Kreismeisterschaft das Triple: Sowohl die A-Junioren als auch die B- und C-Junioren holten bei den jeweiligen Turnieren den Titel. Hallenspielleiter Michael Wild gratulierte den erfolgreichen Stenumer Teams und wünschte ihnen viel Glück bei der Bezirksmeisterschaft in Lutten. Die C-Junioren spielen am 1. Februar, die B-Junioren am 2. Februar und die A-Junioren am 9. Februar. Außerdem dankte Wild den Ausrichtern der Endrundenturniere, VfL Wildeshausen (A- und C-Junioren) und Ahlhorner SV (B-Junioren). „Sie haben für den reibungslosen Ablauf der Spiele und die prima Bewirtung der zahlreichen Gäste gesorgt. Den Schiedsrichtern danken wir ebenfalls für ihre ruhige und sachliche Art der Spielleitung“, sagte Wild.