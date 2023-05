Steinberg verabschiedet sich mit Niederlage beim Harpstedter TB

Von: Sven Marquart

Das war’s für ihn: Udo Steinberg hört als Trainer des Harpstedter TB auf. © Tamino Büttner

Harpstedt/Neerstedt – Mit knappen Niederlagen haben die Handballer des Harpstedter TB und TV Neerstedt II die Saison in der Regionsoberliga beendet. Harpstedt belegt nach dem 26:27 gegen die HSG Hude/Falkenburg den neunten Platz in der Abschlusstabelle, während Neerstedt nach dem 23:24 gegen die HSG Altes Amt Friesoythe als Siebter einlief.

Harpstedter TB – HSG Hude/Falkenburg 26:27 (13:15): Es war wie so oft in dieser Saison. „Wir erspielen uns ganz viele Chancen, aber wenn man davon nur jede dritte reinmacht, kann man kein Spiel nach Hause bringen“, sagte HTB-Coach Udo Steinberg. Seine Crew traf allein zehnmal das Torgestänge und versemmelte zehn weitere frei Würfe. Die Abpraller landeten zumeist bei den Gästen. „Und der Gegner macht die Dinger rein und zieht davon“, haderte Steinberg. Nach dem 8:9 (16.) durch Paul Bovensmann setzte sich Hude bis auf 14:9 (24.) ab. Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Hausherren heran. Daniel Döhle brachte Harpstedt mit dem Treffer zum 25:26 (56.) in Schlagdistanz. Zu mehr reichte es jedoch nicht. „Zum Glück haben die anderen alle für uns gespielt“, meinte Steinberg mit Blick auf die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Mit dem Abschneiden seines Teams war er nur bedingt zufrieden. „Der neunte Platz ist eigentlich zu wenig – der fünfte hätte es werden können“, bilanzierte der Munderloher. Allerdings habe sich die Mannschaft mit fünf A-Jugendlichen auch erst einmal finden müssen. Für Steinberg ist damit beim Harpstedter TB Schluss. „Ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich am Saisonende aufhöre“, erklärte der erfahrene Übungsleiter.

Stenogramm Harpstedter TB – HSG Hude/Falkenburg 26:27 (13:15) Harpstedter TB: N. Döhle, Bitter - D. Döhle (8), Johannes (1), Gröper (1), H. Meyer (8/3), Hennken (3), Niemann, Witscher (1), von der Ecken (1), Bovensmann (1), S. Meyer (1), Haake (1), Völsgen HSG Hude/Falkenburg: Helms, Auffarth - Rother (9/1), Wiosna (3), Kibgies (2), Karger (2), Fleddermann, Zarel (1), Winkelmann (2), Rose (8/2), Seedorf Siebenmeter: HTB 3/3, HSG 3/3 Zeitstrafen: HTB 1, HSG 2 Schiedsrichter: Ralf Diers/Andreas Hoffmann

TV Neerstedt II – HSG Altes Amt Friesoythe 23:24 (11:12): Die Neerstedter lieferten dem Vizemeister einen offenen Schlagabtausch. „Ein Punkt wäre ein schöner Abschluss gewesen – leider haben wir uns in den letzten Sekunden zu blöd angestellt“, sagte Betreuer Maik Haverkamp. Nachdem Matti Lehner zum 23:23 (59.) getroffen hatte, vertändelte Neerstedt die Chance, um erstmals seit dem 15:14 (37.) durch Lennart Bruns wieder in Führung zu gehen. Friesoythe nahm 16 Sekunden vor Schluss eine Auszeit. „Danach wollten wir leider zu viel“, bedauerte Haverkamp. Die Grün-Weißen gingen auf den Ballgewinn. Dadurch ergab sich eine Überzahlsituation auf rechtsaußen, die Kevin Laskowski mit ablaufender Uhr zum 24:23-Siegtreffer nutzte. „Platz sieben ist in Ordnung, wenn man sieht, wie eng es unten zugegangen ist – es hätte schlechter laufen können“, resümierte Haverkamp. Nach der Partie verabschiedeten die Neerstedter neben Trainer Thomas Schuetzmann die Routiniers Thomas Goldberg, Torben Quickert, Andre Schröder-Brockshus und Dennis Dohle mit Präsenten in die „Handball-Rente“. Zur neuen Saison übernimmt Nils Uhlig bei der Verbandsliga-Reserve den Übungsleiterposten.

Stenogramm TV Neerstedt II – HSG Altes Amt Friesoythe 23:24 (11:12) TV Neerstedt II: Voß, Zirks - Quickert (3), Stau, Strudthoff (1), M. Steenken (1), W. Boyens (5/2), Bruns (2), Abel, Adams (3), Lehner (4), Logemann, Vosteen (2), Goldberg (2) Siebenmeter: TVN 3/2, HSG 3/3 Zeitstrafen: TVN 2, HSG 2 Schiedsrichter: Andreas Giebert/Aydin Kilic-Zimmermann