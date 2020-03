Steinberg-Sieben muss in Neuenhaus und Oyten kräftig einstecken

Neerstedt – Innerhalb von nicht einmal 30 Stunden hat die weibliche A-Jugend des TV Neerstedt in der Handball-Verbandsliga gleich zwei heftige Abreibungen verpasst bekommen. Nach dem 14:28 bei der SG Neuenhaus/Uelsen kam es für die Grün-Weißen am darauffolgenden Tag mit dem 18:35 beim TV Oyten sogar noch dicker.

SG Neuenhaus/Uelsen – TV Neerstedt 28:14 (11:7): Zwar erzielte Neerstedts Leonie Voigt den ersten Treffer der Partie (6.) und markierte per Siebenmeter auch das 3:3 (12.). Doch dann sorgte Male Veddeler mit fünf Treffern am Stück im Alleingang für das 8:3 (23.) der Gastgeberinnen. „Ein Großteil der Mannschaft stand völlig neben sich“, ärgerte sich TVN-Coach Udo Steinberg über das schlechte Abwehr- und Rückzugsverhalten seiner Crew, die im Angriff etliche Ballverluste produzierte. „Wir haben die Leute nur begleitet und der Halblinken immer schön den Laufweg zur Mitte aufgemacht. Und vorne haben entweder unsere Nerven versagt, oder wir haben nur ein Schüsschen zustande gebracht“, bemängelte Steinberg. Trotzdem waren seine Schützlinge beim 7:11 zur Pause noch im Geschäft. Doch direkt nach Wiederbeginn wuchs der Rückstand dann binnen viereinhalb Minuten auf 7:16 (35.) an. Obwohl Fabienne Bajorat eine solide Leistung zeigte – die Kreisläuferin vertrat erneut die fehlende Stammkeeperin Theresa Scheffer –, hieß es am Ende 14:28.

TV Neerstedt: Bajorat - Logemann, Bartelt (2), Voigt (3/2), Schulenberg (2), Adams, Oltmann (2), Rippe (4/2), Uken, Claußen (1).

TV Oyten – TV Neerstedt 35:18 (17:7): Beim Spitzenreiter präsentierte sich das Schlusslicht laut Steinberg „phasenweise sogar noch schlechter“ als am Vortag gegen den Tabellenzweiten. Während die Oytenerinnen oftmals mühelos durch die Gästeabwehr spazierten, mangelte es dem TV Neerstedt aus dem Rückraum an Durchschlagskraft. Hinzu kamen erneut zahlreiche technische Fehler. Zu allem Überfluss wurde Linkshänderin Leonie Voigt kurz vor der Pause disqualifiziert (28.). Da lagen ihre Farben bereits mit 6:16 im Hintertreffen. Im zweiten Abschnitt baute der Klassenprimus seinen Vorsprung dann bis auf 17 Treffer aus. „Drei, vier Leute haben sich dagegen gestemmt, der Rest hat es über sich ergehen lassen“, meinte Steinberg enttäuscht. Zu den wenigen Lichtblicken gehörten Rückraumspielerin Anna Rippe und Kreisläuferin Fabienne Bajorat. mar

TV Neerstedt: Scheffer - Bajorat (2), Kallifidas (2), Bartelt (5), Voigt (2), Cieniuch (3), Schulenberg, Adams (1), Oltmann, Rippe (3/2), Logemann, Claußen, Bettermann.