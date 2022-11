TV Neerstedt will Auswärtsbilanz in Dinklage weiter aufpolieren

Von: Jürgen Prütt

Privat verhindert: Kreisläuferin Lisa Maus fehlt dem TV Neerstedt im Auswärtsspiel beim TV Dinklage. © Tamino Büttner

Neerstedt – In dieser Saison hatten die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt bisher nur in der Fremde Grund zum Jubeln. Fünf Zähler hat die Crew aus der Gemeinde Dötlingen bis dato geholt – allesamt auswärts. An diesem Samstag, 18.30 Uhr, will die Mannschaft von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus ihre gute Bilanz beim TV Dinklage ausbauen.

Beim hart erkämpften Erfolg beim SV Werder Bremen II (30:28) hatte Felix Hennken seine „Chefin“ an der Seitenlinie vertreten. Da Neerstedts Co-Trainer mit den Verbandsliga-Männern des TV Neerstedt zeitgleich in Schwanewede spielt, wird diesmal Andrea Wiegandt das Kommando führen. Die Trainerin des Landesligisten HC Bremen leistet der beruflich in Indien weilenden Cordula Schröder-Brockshus damit einen Freundschaftsdienst.

Für Hennken ist das Match in Dinklage eine Partie aus der Kategorie richtungweisend. „Man braucht ja nur auf die Tabelle zu schauen. Die Punkte zählen doppelt. Wollen wir uns aus dem Abstiegskampf heraus halten, dann sollten wir gewinnen“, unterstreicht der 21-Jährige. Aktuell ist der TV Neerstedt Zwölfter, der TV Dinklage belegt punktgleich Rang 13.

Beim TV Dinklage gab es im Sommer einen personellen Umbruch. Der neue Coach Dustin Ostwald (kam vom Landesklassen-Absteiger HSG Phoenix) musste sieben neue Spielerinnen einbauen. Die bisherige Übungsleiterin Maike Bocklage blieb dem Team als Co-Trainerin erhalten.

Der TV Neerstedt fährt ohne personelle Probleme in den Landkreis Vechta. Fehlen werden lediglich Youngster Ida Brinkert und Lisa Maus. Beide sind privat verhindert. Wieder fit ist Stefanie Hanuscheck. Neerstedts Linksaußen hatte zuletzt über Schmerzen am Schienbein geklagt. „Das ist auskuriert“, berichtet Hennken.