FC Huntlosen will sich mit harter Arbeit das Selbstvertrauen zurückholen

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Wollen zurück in die Erfolgsspur: Coach Georg Zimmermann (l.) und Co-Trainer Uwe Grotelüschen (r.) sowie ihre Neuzugänge Ben Meyer (v. l.), Lucas Fuchs und Jonas Meyer peilen mit dem FC Huntlosen in der 1. Kreisklasse eine Top-fünf-Platzierung an. © FC Huntlosen

Huntlosen – Georg Zimmermann wirkt auch fast zwei Monate nach dem Abstieg aus der Fußball-Kreisliga immer noch bedröppelt. Schließlich war der Trainer des FC Huntlosen „zuvor noch nie abgestiegen. Ich hätte damit auch nie gerechnet, als wir nach drei Spielen bereits sieben Punkte auf dem Konto hatten.“

Tja, im weiteren Saisonverlauf kamen dann allerdings nur noch fünf weitere Zähler dazu, so dass Huntlosen mit zwei Siegen und sechs Unentschieden doch recht sang- und klanglos in die 1. Kreisklasse durchgereicht wurde. „Irgendwann war leider unser Selbstvertrauen völlig im Eimer“, seufzt Zimmermann: „Das kennt ja jeder Sportler. Ohne Glaube an die eigene Stärke klappt dann nichts mehr.“

Doch genug geklagt. Laut Zimmermann gibt es bereits zarte Anzeichen dafür, dass es beim FCH künftig wieder aufwärtsgehen könnte: „Von unseren vier Testspielen in der Vorbereitung haben wir noch keins verloren. Zweimal haben wir Unentschieden gespielt und zweimal gewonnen – einmal sogar deutlich mit 5:2 gegen Wüsting, einen Kreisligisten.“

Stück für Stück kehrt in Huntlosen also das Selbstbewusstsein zurück. Spricht demnach alles für eine baldige Rückkehr in die Kreisliga? Zimmermann bleibt vorsichtig: „In den Top Fünf wollen wir natürlich schon landen. Aber ich rede noch nicht vom sofortigen Wiederaufstieg. Neben uns halte ich noch Wildeshausen III, Falkenburg, Hasbergen und unseren Mitabsteiger Hicretspor für ausgesprochen ambitioniert. Einen Topfavoriten gibt es nicht.“

Wichtiger als die reine Platzierung ist für Zimmermann ohnehin, dass „wir wieder ein echtes Team, eine Gemeinschaft werden. Das hat durch die Niederlagenserie etwas gelitten. Die Jungs müssen wieder Spaß daran haben, sich zusammen im Training weiterzuentwickeln. Reines Kicken reicht nicht zum Erfolg, es braucht auch harte Arbeit.“

Und offenbar zudem eine Blutauffrischung: Während Huntlosen das Abwehrduo Tim Künnemann/Lennard Lamping an den TuS Döhlen verlor, Mittelfeldrecke Simon Mohn zum Kreisliga-Vizemeister TV Munderloh wechselte und Alexander Krause künftig bei den SF Littel im Mittelfeld auflaufen wird, rückten drei Nachwuchstalente aus der eigenen A-Jugend auf.

Ben Meyer soll künftig das Mittelfeldspiel ankurbeln, Jonas Meyer im Sturm für mehr Torgefahr sorgen und Abwehrallrounder Lucas Fuchs die Defensive stabilisieren. Zimmermann freut sich schon auf das Trio: „Das sind richtig gute Jungs, die uns bestimmt helfen werden.“

Für die Rolle eines Anführers sind die „Frischlinge“ allerdings wohl noch zu grün hinter den Ohren. Hier sieht Zimmermann eher zwei bewährte Kräfte in der Pflicht: „Sebastian Merz ist einfach ein absolutes Vorbild an Trainingsfleiß und Moral, und über die Qualität seines Cousins Stefan Merz muss ich ja nichts sagen. Er ist nicht nur unser Kapitän, sondern hat zudem in der letzten Serie mit 13 ,Buden‘ ein Drittel unserer Tore geschossen. Stefan ist vorne unsere Lebensversicherung.“

Und im Idealfall knipst Merz den FC Huntlosen bald wieder in die Kreisliga zurück, wenngleich sich Zimmermann unverändert in Understatement übt: „Der Wiederaufstieg wäre toll, ist aber für uns keine Pflicht und schon gar kein Selbstgänger.“

FC Huntlosen Zugänge: Ben Meyer, Jonas Meyer, Lucas Fuchs (alle eigene A-Junioren) Abgänge: Tim Künnemann, Lennard Lamping (beide TuS Döhlen), Alexander Krause (SF Littel), Simon Mohn (TV Munderloh) Kader: Tor: Sören Groothoff, Florian Grotelüschen - Abwehr: Patrick Bleckert, Malte Bolling, Hauke Büsselmann, Eike Fiedler, Johannes Hense, Sebastian Merz, Jan-Bela Schlimbach - Mittelfeld: Lukas Bünz, Lucas Fuchs, Maik Gramberg, Nils Heimann, Ben Meyer, Tobias Niemann, Hendrik Pörtner, Matthias Salzenberg - Angriff: Christian Brandes, Jan Deters, Henry Deye, Dennis Jielg, Tom Kunst, Stefan Merz, Jonas Meyer, Lyroy Schallock, Kolja Schrinner Trainer: Georg Zimmermann (seit Juni 2022) Co-Trainer: Uwe Grotelüschen Saisonziel: Platz unter den ersten Fünf Favoriten: TV Falkenburg, TuS Hasbergen, KSV Hicretspor, VfL Wildeshausen III