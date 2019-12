Stefan Marowsky wahrt seine weiße Weste

Wildeshausen – So spielt ein Meister: Auch in ihrer fünften Partie der Tennis-Regionsliga blieben die Herren 40 des TC Altona Wildeshausen ungeschlagen, erkämpften gegen den Tabellenzweiten TV Werder Bremen ein 3:3 und schlossen ihre Saison mit 9:1 Zählern auf dem ersten Platz ab. Chapeau!

Den Titel hatten die Huntestädter zwar schon vor der Begegnung in der Tasche, doch laut TCA-Spitzenspieler Christian Reiser lockte die Hausherren im Vorfeld noch ein weiteres Ziel: „Am Ende soll bei uns die Null stehen.“ Im Klartext: Wildeshausen wollte die Winterrunde zu gerne mit makellosen fünf Siegen am Stück beenden. Doch daraus wurde nichts. Werder hielt von Beginn an energisch dagegen und ließ sich partout nicht abschütteln. Schneidigen TCA-Erfolgen durch Stefan Marowsky, der an Position zwei damit seine blütenweiße Einzelweste wahrte, und Oliver Thomas standen Schlappen von Andre Röpken sowie Reiser gegenüber.

Beim Stand von 2:2 mussten nun also die Doppel die Entscheidung bringen. Während Marowsky/Röpken beim 6:4, 6:2 gegen Albrecht Kumpmann/Johannes Hampe auch nichts anbrennen ließen, ging es bei Reiser/Thomas in den Matchtiebreak: Und hier hatte das Bremer Duo Gerrit Gloy/Jörg Meyer am Ende knapp mit 10:7 die Nase vorne und rettete den Gästen das 3:3.

Für Wildeshausens Kapitän Röpken aber kein Problem. Er freute sich vielmehr über die souveräne Meisterschaft und dankte seinen übrigen Teamkollegen Axel Sartor, Kay Lassen, Andre Weber und Dietmar Wegjahn: „Sie waren ebenfalls wichtige Erfolgsfaktoren auf dem Weg zum Titel. Wir sind als Team Meister geworden.“ drö/tbü