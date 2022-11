Patrick Stebners Einsatz macht sich für VfL Wildeshausen bezahlt

Ausgeglichene Bilanz: Marek von der Mehden holte mit dem VfL Wildeshausen am zweiten Oberliga-Heimspieltag einen Sieg und eine Niederlage. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Der Ausstieg von Spielertrainer Jakub Brys hatte bei den Oberliga-Volleyballern des VfL Wildeshausen für einigen Wirbel gesorgt. An ihrem zweiten Heimspieltag der laufenden Saison war den Kreisstädtern davon aber nichts anzumerken. Unter der Regie des bisherigen Co-Trainers Frank Gravel, der nun wieder das Kommando übernommen hat, unterlag der Tabellendritte dem Oldenburger TB II mit 0:3 und bezwang die VSG Ammerland II anschließend mit 3:0.

Die Lücke, die Brys hinterlassen hatte, füllten die reaktivierten Marco Backhus und Patrick Stebner sowie Michail Schumacher aus dem Wildeshauser Kreisliga-Team auf. „Insbesondere Patrick Stebner konnte auf der Diagonalposition überzeugen und hatte maßgeblichen Anteil am Sieg im zweiten Spiel gegen die VSG Ammerland II“, lobte Gravel den Routinier.

VfL Wildeshausen – Oldenburger TB II 0:3 (25:27, 18:25, 14:25)

Gegen die jungen und technisch starken Oldenburger legten die Wildeshauser gut los. Nach einigen Aufschlagfehlern des OTB führte der VfL im ersten Satz schon mit 18:10. „Leider riss danach der Faden“, bedauerte Gravel. Mehrfach scheiterte seine Mannschaft nun am Block oder schlug ins Aus. Beim 22:23 konnten die Gastgeber zwar noch zwei Satzbälle abwehren, ehe die Oldenburger den dritten nutzten.

Trotzdem ließen die Wildeshauser die Köpfe nicht hängen und legten im zweiten Durchgang ein 10:6 vor. Mitte des Satzes bissen sich die VfL-Angreifer am gegnerischen Mittelblock die Zähne aus, so dass die OTB-Reserve über 21:13 die 2:0-Satzführung klar machte. Im dritten Abschnitt wechselten die Wildeshauser im Außenangriff und Mittelblock einmal durch. Nach ausgeglichenem Beginn riss dann bei ihnen komplett der Faden. „Oldenburg war an diesem Tag einfach besser und steht zu Recht ungeschlagen auf dem zweiten Tabellenplatz“, meinte Gravel.

VfL Wildeshausen – VSG Ammerland II 3:0 (29:27, 25:18, 25:12)

Bis bei den Gastgebern die Annahme stimmte, hieß es bereits 2:5. Anschließend sorgte Patrick Stebner mit seinen Sprungaufschlägen für die 11:6-Führung. Die erfahrenen Ammerländer kämpften sich wieder heran, glichen aus und holten sich beim 24:23 den ersten Satzball. Nervenstark wehrten die Wildeshauser insgesamt drei Satzbälle ab und nutzten ihren eigenen zweiten zum Satzgewinn. Das gab ihnen Rückenwind. Den schnellen 5:1-Vorsprung im zweiten Durchgang bauten die Angreifer Manuel Meyer und Patrick Stebner zur Satzmitte weiter aus. Anschließend klappte bei den Huntestädtern fast alles – zwei klare Satzgewinne waren die Folge.

Mit jetzt zehn Punkten aus sechs Partien liegt der VfL Wildeshausen als Tabellenvierter im Soll. Allerdings wartet am Samstag, 12. November, 14.30 Uhr, die schwere Aufgabe beim Spitzenreiter FC Schüttorf 09 II. „Leider werden dort die beiden Leistungsträger Patrick Stebner und Andreas Fortmann fehlen“, bedauert Gravel. Trotzdem wolle sein Team versuchen, auch ohne die beiden Routiniers in der Grafschaft Bentheim für eine Überraschung zu sorgen.

VfL Wildeshausen: Frank Gravel, Patrick Stebner, Marcel Junel, Andreas Fortmann, Manuel Meyer, Robin Gottwald, Helge Mildes, Marek von der Mehden, Conrad Florian Kramer, Marco Backhus, Michail Schumacher.